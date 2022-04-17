أصـدر الجهاز المركزى للتـعبئة العـامة والإحـصاء اليوم الاحد النسـخة السنوية من كتيب ” مـصر فى أرقـام”.. ويشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والمعلومات عن الإحصاءات الديموجرافية التى تغطى إحصاءات السكان والمشتغلين والمتعطلين والمواليد والوفيات والزواج والطلاق والإحصــــاءات الإجتماعــــية التى تغطى إحصاءات التعليم قبل الجامــعى أعداد (المدارس ، الفصول ، تلاميذ) / التعليم الجامعى (مقيدون ، خريجون) / المراكز البحثية ، الإنفاق على البحث العلمى وبراءات الاختراع / الأسـرة والمستشفيات ، العــلاج على نفقـــة الدولة والإحصاءات الثقافية والنشاط الفنى والإحصـــاءات الإقتصادية التى تغـــطى إحصاءات التجارة الخارجية ، الناتج المحلى ، ميزان المدفوعات ، الدين الداخلى والخارجـــى و الإنتاج الزراعى ونسبة الإكتفاء الذاتى والإنتاج الصناعى وإحصاءات النقل والإتصالات وكذا إحصاءات السياحة والبيئة.

ويتمــــيز هــــذا الإصـــــدار بما يتضـــمنه لأحدث البـيانات والمعلـــومات المتوفرة بالجهاز والجهات المعنية الأخرى خلال الأعوام ( 2019 ، 2020 ، 2021 ، 2022 ) والتي تعطى صورة معبرة ومعلومات إحصائية تعكس مدى التغيرات التى طرأت على قطاعات الدولة وإظهار الفروق بشكـل مبســط علـــى مســـتوى محافـــظات الجمهـــورية وبهــدف توفـــير إصــدار إحصـــائى مختصر يحقق سهـــولة وســرعــة إستخــراج المعلـــومات والبــيانات.

وبإتاحـة هـذا الإصـدار يأمـل الجـهاز في توفـير إحتــياجــات مستخدمــى البيانــات من متخــذى القـــرار والباحثــين والأفـــراد والمؤســسات والمنظـــمات المحلـــية والإقليــــمية والدولـــية .. وللإطلاع على البيانات والمعلومات للإصدار الجديد من ” كتيب مصر فى أرقام 2022 ” يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى للجهاز.