«الإحصاء»: تراجع واردات سيارات الركوب 31% خلال مايو

أظهرت التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة واردات سيارات الركوب بنسبة 31% لتصل إلى 116.5 مليون دولار خلال شهر مايو الماضى، مقارنة بـ169.5 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

من جهته، أرجع منتصر زيتون، عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، أسباب تراجع واردات سيارات الركوب إلى تحفظ المستوردين فى تنفيذ شحنات جديدة مع تأخير موعد الكميات المتعاقد عليها مع المصانع العالمية نتيجة حالة الارتباك التى شهدتها السوق المحلية من تداعيات أزمة فيروس “كورونا” من خلال انخفاض حجم الطلب على شراء المركبات.

وأضاف زيتون أن عمليات الشحن والاستيراد من الخارج تأثرت بالسلب من توقف المصانع والشركات العالمية عن الإنتاج ولاسيما تعليق التصدير لمختلف الأسواق فى إطار الحد من انتشار الوباء بين العاملين.

ولفت إلى أن العديد من الشركات لجأت لتقليص الكميات إضافة إلى تأجيل موعد طرح الطرازات والموديلات الجديدة لحين استقرار أداء السوق وتعافى الطلب على شراء المركبات مجددًا، مشيرًا إلى أن مبيعات القطاع شهدت تراجعًا كبيرًا خلال مايو الماضي.

بحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجعت مبيعات سيارات الركوب “الملاكي” بنسبة 17%، لتصل إلى 8 آلاف و91 مركبة في السوق المحلية خلال مايو الحالى، مقارنة بـ9 آلاف و805 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.