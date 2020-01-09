الإحصاء: تراجع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6.8% في ديسمبر

مقابل (11.1%) لنفس الشهـر من العام السابق.

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، إن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (6.8%) لشهر ديسمبر 2019.

معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر 2018 سجل 11.1%

وأوضح أن معدل التضخم السنوي سجل لشهر ديسمبر 2018 (11.1%).

وأوضح أن الرقــم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل (104.4) نقطة لشهر ديسمبر الماضي، مسجـلاً انخفاضاً قدره (-0.2%) عن شهر نوفمبر السابق عليه .

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعــار مجموعة الزيوت والدهون بنسبــة (- 6.3%).

وأضاف بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن مجموعة السكر والأغذية السكرية انخفضت بنسبة (- 6.8%), مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (- 2.0%).

وتابع أن هذا على الرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (2.5%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.4%).