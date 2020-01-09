اقتصاد وأسواق

الإحصاء: تراجع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6.8% في ديسمبر

مقابل (11.1%) لنفس الشهـر من العام السابق.
سمر السيد 11:08 ص, الخميس, 9 يناير 20 11:08 ص, الخميس, 9 يناير 20

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قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، إن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (6.8%) لشهر ديسمبر 2019.

معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر 2018 سجل 11.1%

وأوضح أن معدل التضخم السنوي سجل لشهر ديسمبر 2018 (11.1%).

وأوضح أن الرقــم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل (104.4) نقطة لشهر ديسمبر الماضي، مسجـلاً انخفاضاً قدره (-0.2%) عن شهر نوفمبر السابق عليه .

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعــار مجموعة الزيوت والدهون بنسبــة (- 6.3%).

وأضاف بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن مجموعة السكر والأغذية السكرية انخفضت بنسبة (- 6.8%), مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (- 2.0%).

وتابع أن هذا على الرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (2.5%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.4%).

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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