اقتصاد وأسواق

«الإحصاء»: تراجع معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية إلى 5.1% لعام 2020

انخفضت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-10.1%)
سمر السيد 12:37 م, الأحد, 10 يناير 21 12:37 م, الأحد, 10 يناير 21

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء ، أن معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية سجل (5.1%) لعام 2020 مقابل (8.5%) لعام 2019.

وأضاف الجهاز في بيانه أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 110.6 نقطة لشهر ديسمبر 2020، مسجلاً انخفاضاً قدره (-0.5%) عن شهر نوفمبر 2020.

وأوضح أن أهم أسباب هذا الانخفاض ترجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-10.1%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.6%).

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وانخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.2%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.1%) ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-0.6%) .

وذلك رغم ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (3.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.5%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.7%) ومجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة (0.1%). 

ووفق بيان الإحصاء؛ فقد سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.0%) لشهر ديسمبر 2020 مقابل (6.8%) لنفس الشهـر من العام السابق.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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