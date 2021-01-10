«الإحصاء»: تراجع معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية إلى 5.1% لعام 2020

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء ، أن معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية سجل (5.1%) لعام 2020 مقابل (8.5%) لعام 2019.

وأضاف الجهاز في بيانه أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 110.6 نقطة لشهر ديسمبر 2020، مسجلاً انخفاضاً قدره (-0.5%) عن شهر نوفمبر 2020.

وأوضح أن أهم أسباب هذا الانخفاض ترجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-10.1%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.6%).

وانخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.2%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.1%) ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-0.6%) .

وذلك رغم ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (3.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.5%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.7%) ومجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة (0.1%).

ووفق بيان الإحصاء؛ فقد سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.0%) لشهر ديسمبر 2020 مقابل (6.8%) لنفس الشهـر من العام السابق.

