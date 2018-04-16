الإحصاء: تراجع معدل البطالة لـ 11.8% في 2017

سمر السيد:أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين النشرة السنوية المجمعة لنتائج بحث القوى العاملة لعام 2017، والذي أوضح أن معدل البطالة قد بلغ 11.8%مقابل 12.5% عـام 2016 .ووفقا لمؤشرات الجهاز، بلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15- 29 سنة) 24.8٪ من إجمالي قوة

سمر السيد:

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين النشرة السنوية المجمعة لنتائج بحث القوى العاملة لعام 2017، والذي أوضح أن معدل البطالة قد بلغ 11.8%مقابل 12.5% عـام 2016 .

ووفقا لمؤشرات الجهاز، بلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15- 29 سنة) 24.8٪ من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية حيث بلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 20% وبين الشباب الإناث 36.5% من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2017 ، وتوزعت على 18.2٪ معدل البطالة للفئة العمرية ( 15- 19 سنة، و34.0٪ معدل البطالة للفئة العمـرية ” 20- 24 سنة، و18.6٪ معدل البطالة للفئة العمـرية ” 25- 29 “سنة و31.8٪ معدل البطالة بين حملة المؤهلات من الشباب “15-29 سنة”.

وبلغ معدل البطالة للشباب فى الفئة العمرية (15-29 سنة) من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا 31.8٪ من إجمالــي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2017 حيث بلغ 24.9٪ معدل البطالة للذكور من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا فى نفس الفئة ، و47.2٪ معدل البطالة للإناث من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا فى نفس الفئة.

وسجلت حجم قوة العمل نحو 29.474 مليون فرد عام 2017مقابل 28.934 مليون فرد عام 2016 بزيادة قدرها 540 ألف فرد بنسبة 1,9%. ، كما بلغت بين الذكور 22,473 مليون فرد العام الماضى مقابل 21,934 مليون فرد بزيادة قدرها 539 ألف فرد خلال فترة المقارنة السابق ذكرها.

وبلغت حجم قوة العمل من الإناث01 7,0 مليون فرد عام 2017مقابل 7,000 مليون فرد عام 2016 بزيادة قدرها واحد ألف فرد بنسبة 0,01% .

فيما سجل عدد المتعطلين 3,468 مليون متعطل عام 2017 مقابل 3.603 مليون متعطل فى العام السابق عليه بإنخفاض قدرة 135ألف متعطل و بنسبة 3.7%.، وموزعة بين 8.2 % بيـــــن الذكور و 23,1%بين الإناث.

أضاف البيان أن معدل البطالة في الحضر بلغ 14,5% مقابل 9,8% في الريف وذلك نتيجة توافر فرص العمل بصورة اكثر فى الريف، وسجل بين ذكور الحضر 9,9% وبين ذكور الريف 7.1% ، بينما بلغ معدل البطالة بين إناث الحضر 28,7% مقابل 18.8% بين إناث الريف نتيجة مشاركة الإناث في الأنشطة الزراعية فى الريف.

وقد سجلت أعلى معدلات للبطالة في محافظة السويس حيث بلغ المعدل 22,3% يليها محافظة البحر الأحمر 18.5% وسجلت أقل معدلات بطالة فى محافظة المنوفية بمعدل 6,9% من إجمالي قوة العمل بالمحافظة.

وبلغت نسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل 27% من إجمالـــي المتـــعطلين ، بينما بلغت تلك النسبــة 28,9% فى عام 2016.

وارتفعت أعداد المشتغلين إلى 26.006 مليون مشتغل عام 2017مقابل 25,331 مليون مشتغل عام 2016 بزيادة قدرها 675 ألف مشتغل بنسبة 2.7%.، وبلغ عدد من الذكـــــــــور 20.620 مليون مشـــتغل مقابل 19,986 مليون مشتغل بزيادة قدرها 634 ألف مشتغل بنسبة 3,2% . فى فترة المقارنة السابق ذكرها .

وبلغ عدد المشتغلات من الإناث 5,386 مليــــــون مشـــــتغلــة عام 2017مقابل 5,345 مليون مشتغلة عام 2016 بزيادة قدرها 41 ألف مشتغلة بنسبة 0.8% كما بلغ عددهم فى الحضر 10.625 مليون مشتغل العام الماضي مقابل 10,391 مليون مشتغل عام 2016 بزيادة قدرها 234 ألف مشتغل بنسبة 2.3% .

كما سجل عدد المشــــتغلين في الريف 15.381 مليون مشتغل عام 2017مقابل 14,940 مليون مشتغل عام 2016 بزيادة قدرها 441 ألف مشتغل بنسبة 3.0% . ، وبلغ عـدد المشتغلين بأجــر نقدي 17.699 ملــيون مشـتغل بنسبة 68.1% من إجمالي المشتغــلين.

وقال بيان الاحصاء أن عـدد أصحاب العمل ويديرونه بلغ 2.699 مليون صاحب عمـل بنسـبة 10.4%من إجمالي المشتغلين ، مشيراً الى ان عدد المشتغلـــين ممن يعمـــــلون لحسابــــهم الخاص3.335 مليـــون مشتغـــــل بنسبـــــة 12.8% مــــن إجمالي المشتغلين.

بلـغ عدد المساهمون فى أعمال/ مشروعات داخل الأسرة بدون أجر 2.273 مليــــون مشتغـــــل بنسبـــة 8.7% من إجمالي المشتغلين.

وأضاف الإحصاء أن عدد المشتغلين في نشاط الزراعة وصيد بلغ 6,510 ملـيون مشتغـل بنسبة 25%من إجمالي المشتغـلين ، فى حين يعمل بنشاط التشييد والبناء نحو 3,358 مليون مشتغل بنسبة 12,9 % من إجمالي المشتغلين و في تجارة الجملة و التجزئة 3,280 مليون مشتغل بنسبه 12,6 % من إجمالي المشتغلين.

كما بلغ عدد المشتغلين في نشــاط الصناعات التحويلية 3,125 مليون مشتغل بنسبة 12% من إجمالي المشتغلين .

وقال البيان إن نشاط المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والسفارات والقنصليات الأجنبية يعد اقل الأنشطة من حيث عـدد المشتغلين حيث بلغ عدد العاملين به 3600 مشتغل.