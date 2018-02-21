الإحصاء: تراجع مساحات القطن تخفض صادراته 7.36%

سمر السيد: أصـدر الجهاز المركـزى للتـعبـئـة العـامـة والإحصاء اليــوم الأربعاء النشرة ربع السنوية للقطن فى الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر الماضيين للموسم الزراعى 2017/ 2018. وقال بيان صحفى صادر عن الجهاز، إن إجمالى صادرات القطن سجلت نحو 3,128 ألف قنطـار مـترى خلال الفترة (سبتمبر/ نوفمبر 2017) مقابل 5

سمر السيد:

أصـدر الجهاز المركـزى للتـعبـئـة العـامـة والإحصاء اليــوم الأربعاء النشرة ربع السنوية للقطن فى الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر الماضيين للموسم الزراعى 2017/ 2018.

وقال بيان صحفى صادر عن الجهاز، إن إجمالى صادرات القطن سجلت نحو 3,128 ألف قنطـار مـترى خلال الفترة (سبتمبر/ نوفمبر 2017) مقابل 5,202 ألف قنطار مترى لنفس الفــــترة من الموســــــم الســـابق بنسبة أنخفاض قـــدرها 7,36٪.

وأرجع الجهاز الانخفاض إلى تراجع المساحة المزروعة من القطن فى الموسم السابق.

ووفقاً للبيان، بلــغ إجمــــالى كـميــة المســـتــهلك مـــن الأقطـــان المحــليـة نحو 5,44 ألــف قنطـــار متــرى خــلال الـفـتـرة من (سبتمبر/ نوفمبر 2017 ) مقـابل 0,107 ألـف قنطــار متـرى لنفس الفترة من الموســـم الســابق بنسبة انخفاض قدرها 4,58٪ وذلك لتوقف بعض مصانع الغزل عن الانتاج.

وسجلت كــــميـــة الأقطـــــــان التى تـم حلجـــــــــها نحو 9,515 ألف قنطـار مترى مقابل 8,263 ألف قنطار مترى خلال فترة المقارنة السابق ذكرها بنسبة زيادة قـدرها 5,95٪ وهذه الزيادة نتيجة لتراكم المحصول من الموسم السابق.