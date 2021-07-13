اقتصاد وأسواق

الإحصاء: تراجع عجز الميزان التجاري بين مصر والشركاء إلي 13 مليار دولار خلال 4 أشهر الأولى من العام (جراف)

ارتفعت قيمة صادرات مصر من منتجات البترول مسجلةً 1.816 مليار دولار
سمر السيد 3:29 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21 3:29 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

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أظهرت بيانات حكومية، ارتفاع قيمة التجارة الثنائية بين مصر والدول الأخري خلال الأربعة شهور الأولي من العام الجاري، إلى 37.962 مليار دولار، مقابل 34.245 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي، وتراجع حجم العجز في الميزان التجاري نحو 13.534 مليار مقابل 13.879 مليار في تلك الفترة.

وبحسب بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، صعدت إجمالي قيمة الصادرات المصرية في الفترة من يناير إلي أبريل الماضي إلي نحو 12.214 مليار دولار مقابل 10.183 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

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ارتفاع قيمة صادرات منتجات البترول

وارتفعت قيمة صادرات مصر من منتجات البترول مسجلةً نحو 1.816 مليار دولار في الأربعة شهور الأولي من العام الجاري  مقابل 692 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي .

وكشفت بيانات النشرة ، عن صعود قيمة الصادرات المصرية عدا البترول الخام ومنتجاته إلي نحو 9.882 مليار دولار مقارنة مع 9.125 مليار في فترة المقارنة السابق ذكرها.

كما قفزت أيضاً صادرات البترول الخام إلي نحو 516 مليون دولار مقابل 366 مليون في فترة المقارنة السابقة.

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وفيما يلي جراف توضيحي لمقارنة قيمة الصادرات المصرية خلال الأربعة شهور الأولي من 2020 و2021.

الواردات المصرية

على الجانب الآخر، ارتفعت إجمالي قيمة الواردات المصرية في الأربعة شهور الأولي من العام الجاري إلي نحو 25.748 مليار مقارنة مع 24.062 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتوزعت الواردات المصرية بين استيراد بترول خام بقيمة 757 مليون دولار مقابل 1.439 مليار ومنتجات بترول بقيمة 1.844 مليار مقابل 826 مليون في فترة المقارنة السابقة.

وارتفعت قيمة الواردت المصرية عدا البترول الخام ومنتجاته بنحو 1.350 مليار مسجلةً نحو 23.147 مليار مقابل 21.797 مليار دولار في فترة المقارنة السابق الحديث عنها.

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وفيما يلي جراف توضيحي لمقارنة قيمة الواردات المصرية خلال الأربعة شهور الأولي من 2020 و2021.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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