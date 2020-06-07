«الإحصاء»: تراجع صادرات القطن 9.52% خلال الربع الثانى لموسم 2019-2020

قابل 3,579 ألف قنطار مترى لنفس الفــترة من الموـسم السـابق بنسبة انخفاض قـدرها 9,52٪ نتيجة تراجع الإنتاج

أصـدر الجهاز المركـزى للتـعبـئـة العـامـة والإحصاء اليـوم الأحد النشرة الربع سنوية للقطن الربع الثانى (ديسمبر/فبراير ) للموسم الزراعى 2019 / 2020

وقال بيان الجهاز المركزى للإحصاء ، إنه من أهم مؤشرات النشرة ، بلوغ إجمالى صادرات القطن 1,273 ألف قنطـار مـترى خلال الفترة (ديسمبر2019/ فبراير 2020 ) مقابل 3,579 ألف قنطار مترى لنفس الفــترة من الموـسم السـابق بنسبة انخفاض قـدرها 9,52٪ نتيجة تراجع إنتاج القطن .



ويضيف بيان الجهاز المركزي للإحصاء ، أنه بلغ إجمــــالى كـميــة المســـتــهلك مـــن الأقطـــان المحــليـة 1,5 ألــف قنطـــار متــرى خــلال الـفـتـرة (ديسمبر2019/ فبراير 2020 ) مقـابل 6,36 ألـف قنطــار متـرى لنفس الفترة من الموســـم الســابق بنسبة انخفاض قدرها 2,86٪ وذلك لتوقف بعض مصانع الغزل عن الإنتاج .



وبلغـت كـــميـــة الأقطـان التى تـم حلجـها 9,868 ألف قنطـار مـــترى خلال الفترة (ديسمبر2019/فبراير 2020 ) مقابل 5,1 مليون قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قـدرها 8,42٪ وهذا نتيجة تراجع إنتاج القطن.