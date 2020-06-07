«الإحصاء»: تراجع صادرات القطن 9.52% خلال الربع الثانى لموسم 2019-2020

أصـدر الجهاز المركـزى للتـعبـئـة العـامـة والإحصاء اليـوم الأحد النشرة الربع سنوية للقطن الربع الثانى (ديسمبر/فبراير ) للموسم الزراعى 2019 / 2020
وقال بيان الجهاز المركزى للإحصاء ، إنه من أهم مؤشرات النشرة ، بلوغ إجمالى صادرات القطن 1,273 ألف قنطـار مـترى خلال الفترة (ديسمبر2019/ فبراير 2020 ) مقابل 3,579 ألف قنطار مترى لنفس الفــترة من الموـسم السـابق بنسبة انخفاض قـدرها 9,52٪ نتيجة تراجع إنتاج القطن .
ويضيف بيان الجهاز المركزي للإحصاء ، أنه بلغ إجمــــالى كـميــة المســـتــهلك مـــن الأقطـــان المحــليـة 1,5 ألــف قنطـــار متــرى خــلال الـفـتـرة (ديسمبر2019/ فبراير 2020 ) مقـابل 6,36 ألـف قنطــار متـرى لنفس الفترة من الموســـم الســابق بنسبة انخفاض قدرها 2,86٪ وذلك لتوقف بعض مصانع الغزل عن الإنتاج .
وبلغـت كـــميـــة الأقطـان التى تـم حلجـها 9,868 ألف قنطـار مـــترى خلال الفترة (ديسمبر2019/فبراير 2020 ) مقابل 5,1 مليون قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قـدرها 8,42٪ وهذا نتيجة تراجع إنتاج القطن.