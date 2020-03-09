الإحصاء : تراجع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية ديسمبر الماضي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء اليوم الإثنين ، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية و الاستخراجية عن شهر ديسمبر 2019 .

و وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء ، بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية و الاستخراجية ( بدون الزيت الخام و المنتجات البترولية ) 132.81 خلال شهر ديسمبر الماضي ( أولي ) مقابل 133.57 خلال شهر نوفمبر السابق عليه ( نهائي ) بنسبة انخفاض قدرها 0.6 % .

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً

بلغ الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة 334.51 خلال شهر ديسمبر 2019 مقارنة بشهر نوفمبر 2019 ، حيث بلغ 305.20 بارتفاع قدره 9.6 % و ذلك طبقا لعقود التوريد.

يذكر أن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية هو مؤشر يظهر التغيرات في قيمة الإنتاج عبر الزمن، ويركز عدة حقائق في أرقام بسيطة والغرض منه في التحليل الاقتصادي هو تلخيص تطورات الماضي والتنبؤ باتجاهات المستقبل والمساعدة علي اتخاذ القرار

و بلغ الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية و الكيميائية و الدوائية 252.65 خلال شهر ديسمبر 2019 مقارنة بشهر نوفمبر 2019 ، حيث بلغ 239.11 بارتفاع قدره5.7 % و ذلك طبقا لزيادة نسبة الطلب والمبيعات.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً

بلغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات 176.52 خلال شهر ديسمبر 2019 مقارنة بشهر نوفمبر 2019 ، حيث بلغ 212.0 بنسبة انخفاض قدرها 16.7 % و ذلك بسبب دخول موسم الشتاء و انخفاض عقود التوريد .

بلغ الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 66.98 خلال شهر ديسمبر 2019 مقارنة بشهر نوفمبر 2019 ، حيث بلغ 68.29 بانخفاض قدره 1.9 % و ذلك طبقا لحالة السوق و الإنتاج الموسمي .