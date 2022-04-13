الإحصاء: تراجع إجمالي واردات مصر الزراعية خلال شهر يناير الماضي بنحو 29.2%

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع إجمالي واردات مصر الزراعية خلال شهر يناير الماضي بنحو 29.2% لتصل إلى 735.769مليون دولار مقابل 1.039 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ولفتت البيانات إلى ارتفاع واردات مصر من التبغ الخام بسويقاته بنسبة 250.6% خلال تلك الفترة السابق ذكرها لتصل إلى 9.562 مليون مقابل 2.727 مليون دولار.

وأوضحت بيانات نشرة التجارة الخارجية التي كشف عنها الجهاز اليوم، أن مصر استنوردت فول صويا لغير البذار بقيمة 252.067 مليون في شهر يناير الماضي مقابل 301.363 مليون في يناير 2021 بنسبة انخفاض قدرها 16.4%.

وتقلصت واردات مصر من الذرة المستخدمة في صناعة الاعلاف بنسبة 37.3% مسجلةً 157.537 مليون مقابل 251.166 مليون خلال الفترة السابق ذكرها.

كما هبطت واردات مصر من القمح بنسبة 51.2%خلال شهر يناير الماضي مسجلةً 145.589 مليون مقابل 298.616 مليون في يناير 2021.

لكن ارتفعت واردتنا المحلية من التفاح الطازج بنسبة 14.1%لتصل إلى 33.186 مليون مقارنة مع 29.084 مليون في الفترة السابق ذكرها.

وبحسب الإحصاء، ازدادت الواردات المصرية من القطن غير المندوف ولا الممشط أو المحلوج بنسبة 58% خلال الفترة السابقة لتصل إلى 28.524 مليون مقابل 18.050 مليون دولار .

وقفزت واردات مصر من البن غير المحمص وغير منزوع الكافيين بنسبة 20.2% في يناير الماضي لتصل إلى 9.578 مليون مقابل 7.968 مليون في يناير 2021.

وسجلت واردات مصر من الفول العريض تراجعاً بنسبة 77.3%لتسجل 8.388 مليون مقابل 36.977 مليون دولار خلال فترة المقارنة السابقة.