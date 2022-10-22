الإحصاء: بدء العمل الميداني في التعداد الاقتصادي الجديد 2023/2022 يوليو القادم

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: إن الجهاز بصدد الاعداد لتنفيذ التعداد الاقتصادي الجديد 2022/2023، منوها بأنه سيتم بدء العمل الميداني في شهر يوليو 2023.

وأضاف بركات في تصريحات له، أنه لأول مرة سيتم حصر المناطق الصناعية والاستثمارية والحرة داخل التعداد، كما سيتم عمل مسح للعمالة المصرية خارج المنشآت.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن التعداد الاقتصادي سيعمل على إظهار مقومات الأنشطة الاقتصادية في مصر بقوة.

جاء ذلك على هامش إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن الإطلاق الرسمي للمرصد الإحصائي المصري “بيانات مصر”، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

يشار إلى أن هذا المرصد يأتي تعزيزاً لدور الجهاز في رصد الواقع الإحصائي المصري الاجتماعي والاقتصادي والبيئي من خلال الإحصاءات التي يصدرها وكذلك البيانات الواردة من الوزارات، متماشياً مع اتجاه الدولة نحو بناء الانسان المصري والاهتمام بتنمية قدراته ثقافياً وفكرياً، من خلال عرض مختلف البيانات لكافة فئات المجتمع المصري.