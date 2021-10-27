اقتصاد وأسواق

«الإحصاء» : انطلاق العمل الميداني للمسح الصحي للأسرة المصرية 2021

يتـــم العمل بالمسح ميدانيًا في الفترة من 4/10/2021 وحتى منتصف يناير 2022 بواسطـــة باحثين من الجهــاز يحملون بطاقات تعريف معتمـــدة
سمر السيد 11:41 ص, الأربعاء, 27 أكتوبر 21 11:41 ص, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

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قام الجهاز المركزي للتعبئـة العـامـة والإحصاء بالبدء في العمل الميداني للمسـح الصحي للأسـرة المصرية 2021، والذي يعتبر من أهم المسوح التي يجريها الجهاز ، والذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

يوفر المسح العديد من المؤشرات التي تساعد متخذي القرار في رسم السياسات والبرامج السكانية، والصحية ، وكذلك المؤشرات المطلوبة للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والمقارنات الدولية.

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 ومن أهـم المؤشرات :

· مؤشرات الصحة الإنـجابية بما في ذلك استخدام وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة ، مؤشــرات الاستفادة من خدمات الرعاية السابقة للولادة وبعدها للسيدات في العمر من (15 ـ 49 سنة) ، والحالة التغذوية لهم ( قياسات الوزن والطول ) وقياس نسبة الهيموجلوبين في الدم ( فقر الدم ) لهم ، بالإضافة إلى العديد من المؤشرات .

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· المؤشرات المتعلقة بالحالة الصحية العامة للأطفال مثل مستويات التطعيمات ومؤشرات الحالة التغذوية (قياسات الوزن والطول) من عمر ( صفر ـ 5 سنوات ) وقياس نسبة الهيموجلوبين في الدم للفئــة العمرية (6 شهور إلى 19 سنة ).

·  المؤشرات المتعلقة بالمعرفة والاتجاهات لدى الشباب في الفئة العمرية (15 ـ 29 سنة ) للقضايا الهامة (استخدام تنظيم الأسرة، الإنـجاب المرغوب فيه).

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·  مؤشرات المعرفة والاتجاهات والممارسات نحو فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالاضافة الى  العديد من المؤشرات تهم القضايا الأخرى.

يتم العمل بالمسح ميدانيًا في الفترة من 4/10/2021 وحتى منتصف يناير 2022 بواسطـة باحثين من الجهاز يحملون بطاقات تعريف معتمـدة وستكون مهامهم تجميع بيانات من الأسـر بالوحدات السكنية طبقًا للاستمارات المعدة لذلك.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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