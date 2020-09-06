«الإحصاء»: انخفاض 8.6% في عجز الميزان التجاري خلال يونيو

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء اليوم النـشرة الـشهرية لبيانات التـجـارة الخارجـية لشهر يونيو الماضي.

وبحسب بيان جهاز “الإحصاء”، بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــاري 3.30 مليــار دولار خـــلال شهر يونيو الماضي مقابل 3.61 مليار دولار لنـفـس الـشهر مـن الـعام السابـق بنسـبـة انخـفاض 8.6٪.

وأضاف بيان “الإحصاء”، أن قيمـــة الصــادرات انخفضت بنسبـة 7.9 ٪حيـث بلغـت 2.26 مليــار دولار خـلال يونيو الماضي مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمهـا: (فواكه طازجة 10.5٪، ملابس جاهزة 2.5 ٪، البترول الخام46.3 ٪، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 10.4 ٪).

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال يونيو الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابـق وأهمهـا (عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 28.0 ٪، منتجات البان بنسبة 29.3 ٪ ، مصنوعات من لدائن بنسبة 79.8 ٪).

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 8.3 ٪ حيث بلغت 5.56 مليار دولار خـلال شهر يونيو الماضي مقابل 6.06 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق .

ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (لدائن بأشكلها الأولية بنسبة 1.6 ٪ ،ذرة بنسبة 2.9٪، البترول الخام بنسبة 24.5 ٪، قمح بنـسبة 5.3 ٪).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيه الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا: (أدوية ومحضرات صيدلية 18.8 ٪ .

وارتفعت واردات المواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 3.8٪، والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 1.8 ٪، الفول الصويا بنـسبة 118.9 ٪ ).