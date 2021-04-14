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الإحصاء: انخفاض 27% في مصابي حوادث الحريق من المدنيين خلال 2020

تأتي محافظة القاهرة في المقدمة بالنسبة لحوادث الحريـق بعدد 6887 حادثة بنسبة 13.3%.
سمر السيد 1:46 م, الأربعاء, 14 أبريل 21 1:46 م, الأربعاء, 14 أبريل 21

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم البيان الصحفي لحوادث الحـريق في مصر عام 2020 وكان من أهم مؤشراته بلـوغ عــدد حـوادث الحريق عـــلى مستوى الجمهورية 51963 حادثـة عام 2020، مقابل50662 حادثة عام 2019 بنسبة زيـادة قدرها 2.6% .   

 وفقاً للحــالة الجنائية يأتى الإهمال فى المرتبة الأولـــى لحوادث الحريــق بعـدد 26182حـادثة بنسبة 50.4% ، يليــه الحــريق العـــارض بعــدد 24857 حـــادثة بنسبة 47.8% ،ثــم الحريق العمــد بعــدد 924 حــادثة بنسبــة 1.8%خلال عام 2020  .

 ووفق بيان الإحصاء ؛ كانت أهم المسببات الرئيسية للحريق هي النيران الصناعية (أعقاب السجائر – أعواد الكبريت – مادة مشتعلــة – شمـاريخ إلخ … ) بنسبة 56.8% ، الماس الكهربائى أوالشرر الإحتكاكى بنسبة 20.3% ، الإشتعال الذاتي بنسبة 12.2% ، المواقد والأفران والغلايات بنسبة 5% ، حرائق الغازات بنسبة 5.4% وفى المرتبة الأخيرة الحرائق البترولية والسوائل الملتهبة بنسبة 0.3% من إجمالي مسببات الحريق .

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 وجاءت الارض الفضاء ( القمامة والمخلفات ) فى المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بنسبة 48.8% ، يليها المبانى السكنية بنسبة 28.6% ، وفى المرتبة الأخيرة سجلت المنشآت الشرطية نسبة 0.1 % .

ونوه بيان الإحصاء بأن محافظة القاهرة تأتي في المقدمة بالنسبة لحوادث الحريـق بعدد 6887 حادثة بنسبة 13.3% ، يليهامحافظة الجيزة بعدد 3836 حادثة  بنسبة 7.4% ، وفى المرتبــــة الأخــــيرة محـــافظة شمـــال سينـــاء بعدد 75حادثة بنسبـــة 0.2 % من إجمــالى حوادث الحريق .

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 سجل شهـر مايـو المرتبة الأولي لحـوادث الحريق بنسبة 11.3% ،يليـــه شهـــريونيو بنسبـة 9.7% وأخيراً شهر ديسمبر بنسبة 6.3% وهي الأقل عـلى مستـــوى الأشهر من إجمالي حوادث الحريق .

 وأشار البيان إلي بلوغ عــدد المتوفين مـن ضحايـا حوادث الحريـق 199 متوفى عام2020مقابل252 متوفى  عام2019 بنسبة انخفاض قدرهــا21 % عـــن عام 2019، بلغ عدد المصابين 878 مصاب عام 2020 مقابل 1203 مصاب عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 27%

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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