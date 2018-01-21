اقتصاد وأسواق

الإحصاء: انخفاض نصيب الفرد من القمح والأرز والخضراوات واللحوم 2016

سمر السيد:قالت النشرة السنوية لحركة الإنتـاج والتجـارة الخارجية والمتـــاح للاســتهلاك من الســلع الزراعيـــــة لعــام 2016 الصادرة عن الجهاز  المركزى للتعبئة العامة والإحصاء  ، أن نسبــة الاكتفـاء الــذاتى من القمـــح سجلت نحو  47.7 ٪ عــام 2016  وبلغ  متوسط نصيب الفرد نح
12:57 م, الأحد, 21 يناير 18 12:57 م, الأحد, 21 يناير 18

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سمر السيد:

قالت النشرة السنوية لحركة الإنتـاج والتجـارة الخارجية والمتـــاح للاســتهلاك من الســلع الزراعيـــــة لعــام 2016 الصادرة عن الجهاز  المركزى للتعبئة العامة والإحصاء  ، أن نسبــة الاكتفـاء الــذاتى من القمـــح سجلت نحو  47.7 ٪ عــام 2016  وبلغ  متوسط نصيب الفرد نحو  137,8 كجم مقابل  141.1 كجم فى عام 2015 بانخفاض  بلغت  نسـبـته 2.3٪

ووفقاً للنشرة السنوية، بلغــت نسبـــة الاكتفــــاء الـــذاتى من الأرز نحو 99,7% عــام 2016، بينما سجل متوسط نصيب الفـرد منه نحو 34٫7 كجـم مقابــل 39٫1 كجـم عــام 2015 بانخفاض  نسـبـته 11٫3 ٪.

أضافت النشرة أن نسبـة الاكتفاء الذاتى مــن الخضـروات سجلت نحو 103,4٪  فى عام  2016، مشيرةً إلى أن متوسط نصيـب الفرد منها بلغ نحو 86.3  كجم  مقابل 93.1 كجـم عـام 2015  بانخفاض  نسـبـته  7.3 ٪.

وبلغت نسبـة الاكتفـاء الذاتـى مـن الفـاكهة 98,4 ٪ عـام 2016، كما سجل متوسط  نصيب الفـرد منها 62.6 كجم مقابـل 63.6 كجم عام 2015  بانخفاض  بلغـت  نسـبـته  1.6٪  ، و سجلت  نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحـوم  الحمراء  64,6 ٪ عام 2016  وبلغ متوسـط نصـيب الفـرد منها نحو 9.6 كجم مقـابل 13.6 كجـم عـام 2015 بانخفاض بلغت نسـبته 29.4٪ نتيجة انخفـاض الإنتـاج والـواردات من لحـوم الأبقــار والجـاموس عـن  العام السابق عليه.

أضافت النشرة أن نسبـة الاكـتفاء الذاتـى من لحـوم الدواجـن والطـيور بلغت نحو 93,7٪  عام  2016 وسجل متوسـط نصـيب الفــرد منها نحو 10.1 كجم مقـابـل 10.7 كجم فى عام 2015 بانخفاض  بلغـت  نسـبـتة 5.6٪.

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