الإحصاء: انخفاض نصيب الفرد من القمح والأرز والخضراوات واللحوم 2016

سمر السيد:



قالت النشرة السنوية لحركة الإنتـاج والتجـارة الخارجية والمتـــاح للاســتهلاك من الســلع الزراعيـــــة لعــام 2016 الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، أن نسبــة الاكتفـاء الــذاتى من القمـــح سجلت نحو 47.7 ٪ عــام 2016 وبلغ متوسط نصيب الفرد نحو 137,8 كجم مقابل 141.1 كجم فى عام 2015 بانخفاض بلغت نسـبـته 2.3٪



ووفقاً للنشرة السنوية، بلغــت نسبـــة الاكتفــــاء الـــذاتى من الأرز نحو 99,7% عــام 2016، بينما سجل متوسط نصيب الفـرد منه نحو 34٫7 كجـم مقابــل 39٫1 كجـم عــام 2015 بانخفاض نسـبـته 11٫3 ٪.



أضافت النشرة أن نسبـة الاكتفاء الذاتى مــن الخضـروات سجلت نحو 103,4٪ فى عام 2016، مشيرةً إلى أن متوسط نصيـب الفرد منها بلغ نحو 86.3 كجم مقابل 93.1 كجـم عـام 2015 بانخفاض نسـبـته 7.3 ٪.



وبلغت نسبـة الاكتفـاء الذاتـى مـن الفـاكهة 98,4 ٪ عـام 2016، كما سجل متوسط نصيب الفـرد منها 62.6 كجم مقابـل 63.6 كجم عام 2015 بانخفاض بلغـت نسـبـته 1.6٪ ، و سجلت نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحـوم الحمراء 64,6 ٪ عام 2016 وبلغ متوسـط نصـيب الفـرد منها نحو 9.6 كجم مقـابل 13.6 كجـم عـام 2015 بانخفاض بلغت نسـبته 29.4٪ نتيجة انخفـاض الإنتـاج والـواردات من لحـوم الأبقــار والجـاموس عـن العام السابق عليه.



أضافت النشرة أن نسبـة الاكـتفاء الذاتـى من لحـوم الدواجـن والطـيور بلغت نحو 93,7٪ عام 2016 وسجل متوسـط نصـيب الفــرد منها نحو 10.1 كجم مقـابـل 10.7 كجم فى عام 2015 بانخفاض بلغـت نسـبـتة 5.6٪.