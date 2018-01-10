الإحصاء: انخفاض معدل التضخم الشهري لأقل مستوياته منذ نوفمبر 2015

المال ـ خاص: قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الرقـم القيـاسـى العــام لأسعــار المستهلكين بلـغ الرقـم ( 266.8 ) لشهـر ديسمبر 2017 مسجـلاً انخفاضا قـــدره ( - 0.2% ) عـن شهــر نوفمبر 2017، وهو أقل معدل منذ نوفمبر 2015 والذي سجل ( - 0.3% ). وأرجع الجهاز في بيان اليوم الأربعاء أسباب هـ

المال ـ خاص:

قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الرقـم القيـاسـى العــام لأسعــار المستهلكين بلـغ الرقـم ( 266.8 ) لشهـر ديسمبر 2017 مسجـلاً انخفاضا قـــدره ( – 0.2% ) عـن شهــر نوفمبر 2017، وهو أقل معدل منذ نوفمبر 2015 والذي سجل ( – 0.3% ).

وأرجع الجهاز في بيان اليوم الأربعاء أسباب هــذا التراجع إلى انخفاض أسعـــار وترجع أسباب هــذا الانخفاض إلى إنخفاض أسعـــار مجموعة اللحوم و الدواجن بنسبة ( – 1.6% ) , مجموعة الخضروات بنسبة ( – 0.5 % ), مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة ( – 1.1% ) … هذا بالرغم من إرتفـاع مجموعة الفواكة بنسبة ( 2.8% ), مجمـوعة الزيــوت والدهـــون بنسبة ( 0.3% ).

تراجع معـــدل التضخــم السنـوى لشهر ديسمبر 2017 إلى ( 22.3% ) ، ويعد هذا المعدل الأقل منذ نوفمبر 2016 والذي سجل ( 20.2% ).

وأضاف الجهاز أن قســم الطعـــــام والمشـروبــات سجل انخفاضاً قــدره ( – 0.4% ) ليســاهم بمقدار ( – 0.23 ) فـــى معــــدل التـــــغير الشهـــرى وتأتى التغــيرات نتيجــة للآتــى:

إنخفاض مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة ( – 1.6% ) لتساهم بمقــدار ( – 0.23 ) فى معدل التغير الشــهرى بســـبب إنخفاض أســعار مجموعــة الـــدواجن بنسبة ( – 2.7 % ), اللحــوم الطــــازجة والمجمدة بنســبة ( – 1.2 %).

انخفاض مجموعة الخضـــروات بنسبة ( – 0.5% ) لتســــــاهم بمقـدار ( – 0.06 ) فى معـدل التغيـــر الشهــــري بسـبب إنخفـــاض أسعـــار الطماطم بنســبة ( – 3.6% )، الجـــزر بنسـبة ( – 9.9% ), الفاصـــوليا الخضـــراء بنســـبة ( – 16.5% ), والخضــروات الـجــافة بنسبة ( – 2.4 % ).

إنخفاض مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة ( – 1.1% ) لتساهـم بمقدار ( – 0.03 ) فى معدل التغير الشهرى بسبب إنخفاض أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة ( – 1.3% ).

ارتفاع الفواكة بنسبة ( 2.8% ) لتساهم بمقدار ( 0.09 ) فى معدل التغير الشهرى بسبب إرتفاع أسعار مجموعه البرتقال بنسبة ( 5.4% ) ,الليمون بنسبة ( 14.4% ) … هذا بالرغم من إنخفاض أسعار مجموعة الموز بنسبة ( – 5.6% ).

ارتفاع مجموعة الزيوت والدهون بنسبة ( 0.3% ) لتساهـم بمقدار ( 0.01 ) فى معدل التغير الشهرى بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الزبــدة المســتوردة بنســبة ( 6.9% ).

ثانيا: التغير السنوي (شهــر ديسمبر 2017 مقـارنـــة بشهــر ديسمبر 2016):

سجل قسم الطعام والمشروبات إرتفاعاً قدره ( 25.3% ) ليساهم بمقدار ( 13.57 ) فى معدل التغير السنوى وتأتى التغيرات نتيجة للآتي:

ارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة ( 32.0% ) لتساهم بمقدار ( 3.98 ) فى معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة ( 9.5% )، البصل بنسبة ( 7.5% ), الطماطم بنسبة ( 75.8% )، ومجموعة الخضروات الجافة بنسبة ( 7.3% ).

ارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة ( 22.7% ) لتساهم بمقدار ( 3.12 ) فى معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة ( 31.5% )، مجموعة الدواجن بنسبة ( 6.5% ).

إرتفاع مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة ( 39.5% ) لتساهم بمقدار ( 2.43 ) فى معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار محموعة اللبن الحليب كامل الدســم بنسـبة ( 47.3% )، مجموعة الجـبن بنسبة ( 44.4% )، ومجموعة البيض بنسبة ( 29.8%).

ارتفاع مجموعة الفاكهة بنسبة ( 35.1% ) لتساهم بمقدار ( 0.99 ) فى معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار الموز بنسبة ( 28.5% )، مجموعة الموالح بنسبة ( 82.7% )، ومجموعة الفاكهة الجافة بنسبة ( 29.1% ).

إرتفاع مجموعة الحبوب والخبز بنسبة ( 10.7% ) لتساهم بمقدار ( 0.90 ) فى معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الأرز بنسبة ( 7.9% ), مجموعة منتجـــات مخـــابز جافة بنسبة ( 1.5% )، مجموعة الخبز بنسبة ( 15.7% )، مجموعة المكرونة بنسبة ( 4.0% )، ومجموعة الدقيق بنسبة ( 20.2% ).

إرتفاع مجموعة الاسماك والمأكولات البحرية بنسبة ( 34.0% ) لتساهـم بمقدار ( 0.83 ) فى معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة ( 31.4% )، مجموعة السمك المملـح و المدخن بنسبة ( 46.2% )، ومجموعة المأكولات البحرية بنسبة ( 40.9% ).

إرتفاع مجموعة الزيوت والدهون بنسبة ( 18.5% ) لتساهم بمقدار ( 0.69 ) فى معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الزبد والسمن البلدى بنسبة ( 34.0% )، ومجموعة المسلى الصناعى بنسبة ( 12.2% ) ومجموعه زيت الطعام بنسبة ( 10.8% ).

إرتفاع مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة ( 32.0% ) لتساهم بمقدار ( 0.28 ) فــى معـــدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الشاى بنسبة ( 33.0% )، ومجموعة البن بنسبة ( 23.8% ).

إرتفاع مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة ( 9.0% ) لتساهـم بمقدار ( 0.17 ) فى معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار مجموعة المربى بنسبة ( 32.0% ) ومجموعه منتجات الحلويات بنسبة ( 28.9% ).

إرتفاع مجموعة منتجات غذائية اخرى بنسبة ( 7.4% ) لتساهم بمقدار ( 0.05 ) فى معدل التغير السنوى بسبب إرتفاع أسعار مجموعة التوابل والبهارات بنسبة ( 7.3% ).

إرتفاع مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة ( 30.9% ) لتساهم بمقدار ( 0.09 ) فى معدل التغير السنوى بسبب إرتفاع أسعار مجموعة المياه الغازية بنسبة ( 35.1% )، ومجموعة العصائر الطبيعية بنسبة ( 16.5% ).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان والمكيفات إرتفاعا قدره ( 29.9% ) ليساهم بمقدار ( 1.35 ) فى معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار مجموعة السجائر بنسبة ( 30.1 ).

سجل قسم الملابس والأحذية إرتفاعا قدره ( 25.0% ) ليساهم بمقدار ( 1.07 ) فى معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة ( 26.2% )، ومجموعة الاحذية بنسبة ( 28.5% ).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود إرتفاع قدره ( 11.5% ) ليساهم بمقدار ( 1.30 )فى معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الاخرى بنسبة ( 27.8% ) واسعار مجموعة المياة والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة ( 39.6% ).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة إرتفاعاً قدره ( 23.3% ) ليساهم بمقدار ( 0.71 ) فى معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة ( 7.1% ), مجموعة الاثاث والتجهيزات بنسبة ( 11.8% ), مجموعة المفروشــات المنزليــة بنسبـة ( 16.0% )، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة فى صيانة المنزل بنسبة ( 31.5% ).

سجل قسم الرعاية الصحية إرتفاعاً قدره ( 11.2% ) ليساهم بمقدار ( 0.60 ) فى معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة ( 7.3% )، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة ( 22.4% )، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة ( 7.8% ).

– سجل قسم الإتصالات السلكية والاسلكية إرتفاعاً قدره ( 11.0% ) ليساهم بمقدار ( 0.13 ) فى معدل التغير السنوى بسبب إرتفاع خدمات الهاتف والفاكس بنسبة ( 1.6% ).

سجل قسم النقل والموصلات إرتفاعاً قدره ( 17.2% ) ليساهم بمقدار ( 0.63 ) فى معدل التغير السنوى بسبب إرتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة ( 3.7% ), مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة ( 31.8% )، ومجموعة خدمات النقل بنسبة ( 14.7% ).

سجل قسم الثقافة والترفية إرتفاعاً قدره ( 39.4% ) ليساهم بمقدار ( 0.75 ) فى معدل التغير السنوى بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الكتب والصحف والمجلات بنســبة ( 19.3% ) و أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة ( 59.8% )

سجل قسم التعليم إرتفاعاً قدره ( 19.8% ) ليساهم بمـقــدار ( 0.79 ) فى معــدل التــغير السنوى بسبب إرتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الإبتدائى والتعليم الأساسى بنسبة ( 19.7% ) ، وإرتفاع أسعار مجموعة الثانوى العام والفنى بنسبة ( 21.2% ) و إرتفاع أسعار مجموعة التعليم العالى بنسبة ( 18.2% ).

وسجل قسم المطاعم والفنادق إرتفاعاً قدره ( 16.2% ) ليساهـــم بمقدار ( 0.78% ) فى معدل التغير السنوى بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة ( 16.3% ).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة إرتفاعاً قدره ( 28.6% ) ليسـاهم بمقدار ( 0.65 ) فى معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة ( 45.6% )، ومجموعة الذهب بنسبة ( 2.9% ).



