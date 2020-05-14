“الإحصاء”: انخفاض معدل البطالة فى الربع الأول ليصل إلى 7.7%

تراجع معدل البطالة الي 7,7٪ من إجمالي قـــوة العمـــل في الربع الاول من العام الجاري مقابل 8,0٪ فى الربع الرابع من عام 2019

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير – مارس) لعام 2020، والتى يتم جمع بيانات هذا الربع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام ( يناير – فبراير – مارس) .

وانتهت الأعمال الميدانية في 14 مارس الماضي وذلك قبل إتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كرونا وبالتالى لا يوجد تأثير للفيروس على سوق العمل خلال هذا الربع .

وبالحديث عن المؤشرات فقد بلغ معدل البطالة 7,7٪ من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 8,0٪ فى الربع الرابع من عام 2019 بانخفاض قدره 0,3 ٪، وبإنخفاض قدره 0,4٪ عن الربع المماثل من العام السابق.

وعلى الرغم من ذلك ومع بداية اتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا من تعليق المدارس وتعليق حركة الطيران وغلق المحلات…..الخ فقد ارتفع معدل البطالة إلى 9,2% بسبب الجائحة خلال الفترة من نهاية مارس حتى نهاية أبريل 2020 .

قـــــــــوة العـــــمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون)

سجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل 29,008 مليون فرد مقابل 28,950 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 0,2% .

وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 12,558 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16,450 مليون فرد.

المتعــــــــــطلون

سجل عدد المتعطلين 2,236 مليون بواقع (1,076 مليون ذكور ، 1,160مليون إناث) بنسبة 7,7٪ من إجمالى قوة العمل بانخفاض قدره 93 ألف متعطل عن الربــع الرابع من عام 2019 بنسبة 4,0٪، وبإنخفاض قدره 31 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1,4 ٪.

المتعطلون طبقاً للنوع

بلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 4,5٪ من إجمالى الذكور فى قوة العمل فى الربع الحالى، بينما كان 4,7٪ فى الربع السابق مقابل 5,7٪ في الربع المماثل من العام السابق .



وبلغ معدل البطالة بين الإناث 21,9٪ من إجمالى الإناث فى قوة العمل فى الربع الحالى، بينما كان 22,7٪ فى الربع السابق مقابل 18,9 ٪ في الربع المماثل من العام السابق .

و بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 – 29 سنة ) 68,5٪ من إجمالى المتعطلين ، موزعة طبقاً لفئات السن التفصيلية كالآتى :

6,0٪ لإجمالى الفئة العمرية ( 15- 19 سنة) حيث بلغت ( 8,2% للذكور ، 4,0 % للأناث ) مقابل 7,6% فى الربع السابق ( الذكور 10,5٪ و الإناث 5,0٪) .



31,6٪ لإجمالى الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة) حيث بلغت ( 32,8 % للذكور ، 30,6 % للأناث ) مقابل 32,0% فى الربع السابق ( الذكور 30,1٪ و الإناث 33,7٪) .



30,9٪ لإجمالى الفئة العمـرية ( 25- 29 سنة)حيث بلغت ( 28,5% للذكور ، 33,1 % للأناث ) مقابل 29,9% فى الربع السابق ( الذكور 30,9٪ و الإناث 29,0٪) .



31,5% من إجمالى المتعطلين في الفئة العمرية ( 30 – 64 سنة) خلال الربع الحالي مقابل 30,5% خلال الربع السابق.

المتعطلون طبقاً لمحل الإقامة ( للحضر و الريف ):

11,1% معـــدل البطالة فى الحـضر

انخفض معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 11,1٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 11,5٪ فـــي الربــع الرابع من عام 2019 مقابل 9,8٪ في الربع المماثل من العام السابق أي بارتفاع قدره 1,3 % عن الربع المماثل.



ويشير البيان ، إلى أنه انخفض معدل البطالة في الريف ليصل إلى 5,1٪من إجمالى قوة العمل فى الريف ، بينما كان 5,4 ٪ فى الربع الرابع من عام 2019 مقابل 6,9٪ فى الربـع المماثل من العام السابق.

وانخفضت نسبة المتعطلين من حملة ( الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل إلى 85,0٪ بينما كانت 86,9٪ فى الربع السابق من إجمــــالــــى المتعطليــــن.

ونوه البيان بأن معدل البطالة بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة بلغ 36.3% ؜ مقـابـل 39,9٪ بالربع السابق و 41,1% فى الربع المماثل من العام السابق.



كما أن معدل البطالة بين حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا سجلت نحو 48.8%؜ مـقابـل 47,0% بالـربع السابق و 36,8% من الربع المماثل من العام السابق.



و بلغ عـدد المشتغلين 26,772 مليون فرد بينما كان 26,621 مليون فرد فى الربع السابق بنسبة زيادة 0,6% وقد بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 11,169 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 15,603 مليون مشتغل.

كما بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي 19,024 مليون مشتغل ( 16,283 ذكور ، 2,741 إناث) بنسبة 71,0٪ من إجمالـــــي المشتغلين.

و بلغ عدد المشتغلين أصحـــاب الأعمـــــال 2,627 مليون مشتغل ( 2,535 مليون مشتغل من الذكور ، 92 ألف مشتغلة من الإناث) بنسبة 9,8٪ من إجمالــي المشتغلين.



و بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحســـــابهم ولا يستخدمون أحـــــــد 3,527 مليون مشتغل.

وأوضح البيان أن هناك 3,171 مليون مشتغل من الذكور ، 356 ألف مشتغلة من الإناث) ، بنسبة 13,2٪ من إجمالي المشتغلين.



و بلغ عـدد المشتغلين الذين يعملون في مشـــــــروع أسري بدون أجر 1,594 مليــون مشـتغل ( 660 ألف مشتغل من الذكور ، 934 ألف مشتغلة من الإناث ) بنسبة 6,0٪ من إجمالي المشتغلين.

و بلغ معـدل المســـــاهمة فــي النشاط الاقتصادي 42,7 ٪ من جملة الســكان ( 15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالى، بينما كان 43,1٪ فى الربع الرابع من عام 2019 مقابل 41,6٪ فى الربع المماثل من العام السابق.



و بلغ معدل المساهمة ( الذكـور 67,8٪ مقابل 68,1% فى الربع السابق، الإنـــاث 16,0٪ مقابل 16,4% فى الربع السابق) و بلغ معـــدل المساهمـة ( في الحضر 42,1٪ ، فى الريف 43,1٪) .



وسجلت الفئة العمرية ( 40 – 49 سنه) أعلى معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادى حيث بلغت 60,8٪ .



واستعرض البيان أهم الأنشطة الاقتصادية التى اجتذبت أكبر نسبة من الداخلين فى سوق العمل أو المتحولين من أنشطة أخرى.

وأوضح البيان ان نشاط النقل والتخزين اجتذب (262) ألف مشتغل زيادة عن الربع الرابع من عام 2019.



ولفت إلى أن نشاط التشييد والبناء اجتذب (209) آلاف مشتغل زيادة عن الربع الرابع من عام 2019.



واجتذب نشاط التعليم (132) ألف مشتغل زيادة عن الربع الرابع من عام 2019.



كما اجتذب نشاط خدمات الغذاء والإقامة (128) ألف مشتغل زيادة عن الربع الرابع من عام 2019.

التوزيع النسبى للمشتغلين طبقا لأهم الأنشطة الاقتصادية

وحقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية .

و بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5,197 مليون مشتغــــــــل (4,266 مليون من الذكور ، 931 ألف من الإناث) بنسبة 19,4٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

وبلغ عدد المشتغلين في نشــاط تجارة الجملة و التجزئة 3,865 مليون مشتغل ( 3,281 مليون من الذكـور ، 583 ألف من الإناث) بنسبه 14,4٪ من إجمالي المشتغلين.

و بلغ عـدد المشتغلين فى التشييد والبناء 3,652 مليون مشـتغل ( 3,635 ملـيون من الذكور ، 17 ألف من الإناث) بنسبة 13,6 ٪ من إجمالي المشتغلين .

كما بلغ عدد المشتغلين في نشــاط الصناعات التحويلية 3,578 مليون مشتغل( 3,259 مليون من الذكور ، 319 ألف من الإناث) بنسبة 13,4٪ من إجمالي المشتغلين .

وبلـــغ عدد المشتغلين فى نشــاط النقل و التخزين 2,366 مليون مشتغل(2,326 مليون من الذكور ، 40 ألف من الأناث) بنسبة 8,8٪ من إجمالي المشتغلين.