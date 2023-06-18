«الإحصاء»: انخفاض صادرات مارس الماضي في الموانئ بنسبة 34.6% (جراف)

سجلت الصادرات

عن طريق الموانئ انخفاضًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي عوائد مارس الماضي من الموانئ 5.72 مليار دولار، بينما وصلت قيمة صادرات مارس 2022 إلى 3.74 مليار دولار،

كشفت

خلال أبريل الماضي، أن إجمالي صادرات الموانئ المصرية انخفض بنسبة 34.6% في مارس 2023، مقارنة بنفس الشهر للعام الذي يسبقه.

توزعت

الخاصة بالموانئ المصرية، خلال مارس، على العديد من الموانئ، على رأسها ميناء الإسكندرية بواقع مليار و347 مليون دولار.

وكشفت النشرة الإحصائية للتجارة الخارجية أن عوائد ميناء الإسكندرية في مارس 2023 انخفضت بنسبة كبيرة بواقع 40%، مقارنة بمثيلتها في مارس 2022 التي سجلت 2.24 مليار دولار.

وسجلت ميناء السويس ثاني أكبر عائد من صادرات مارس 2023، بواقع 558.4 مليون دولار، محققة بذلك انخفاضًا كبير قدرُه 54.3%، مقارنة بصادرات مارس 2022.

وبلغت عوائد المطارات من صادرات مارس الماضي 554 مليون دولار، مسجلة بذلك انخفاضًا قدره 26.9% مقارنة بعوائد نفس الشهر من العام 2022، حيث قُدِّرت العوائد الدولارية لواردات ميناء المطارات بـ 966.71 مليون.

جدير بالذكر أن الموانئ التي حققت ارتفاعًا في صادراتها، خلال فبراير الماضي، مقارنة بمثيله لعام 2022، تمثلت في ميناء سفاجا، الذي سجل 79.13 مليون دولار، بارتفاع 22.8% عن مثيله 758.5 مليون دولار.

فيما سجل ميناء دمياط انخفاضا قدره 28.4% في مارس الماضي، مقارنة بعوائد صادرات مارس 2022 التي بلغت حوالي 340 مليون دولار، وانخفض الدخيلة بنسبة 36.3%.

«الإسكندرية» يستحوذ على 39.2%

حاويات ميناء الإسكندرية

استحوذ ميناء

على النسبة الكبرى من صادرات مارس 2023 بواقع 39.2%، بحسب بيانات النشرة الإحصائية للتجارة الخارجية.

بينما جاء في الترتيب الثاني

، حيث استحوذ على 21.3% من إجمالي قيمة الصادرات، تلاها عوائد ميناء المطارات بمعدل قدره 13.3% من إجمالي صادرات الموانئ المصرية خلال فبراير 2023.

ومثلت صادرات ميناء دمياط 5.9% في مارس الماضي من إجمالي صادرات الموانئ المصرية، بينما سجل ميناء بورسعيد 2.8 والدخيلة 4.9%.

وكشفت النشرة الإحصائية أن ميناء سفاجا تمثل صادراته 1.2% من الإجمالي، بينما يمثل العريش حوالي 1.5% من إجمالي صادرات الموانئ.

انخفاض 12.6% في صادرات يناير 2023

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

كشفت نشرة الجهاز

للتعبئة العامة والإحصاء الخاصة بالتجارة الخارجية، أن إجمالي قيمة صادرات الموانئ المصرية في يناير الماضي سجل حوالي 7.48 مليار دولار.

يشار إلى انخفاض صادرات مارس 2023 بنسبة 50%، مقارنة بشهر يناير الذي يسبقه، بينما سجل الأخير انخفاضًا قدره 12.6%، مقارنة بصادرات يناير 2022 التي سجلت 8.56 مليار دولار.

وأوضحت النشرة أن ميناء الإسكندرية استحوذ على 35.8% من إجمالي قيمة صادرات الموانئ المصرية، خلال يناير الماضي، مسجلًا 2.95 مليار دولار، بانخفاض 3.9%.

ونلاحظ أن صادرات “السويس” جاءت في المركز الثاني، بواقع 20.6% من إجمالي الصادرات عن طريق الموانئ في مصر خلال يناير 2023.

الإسكندرية في المرتبة الأولى للصادرات

أظهرت بيانات

أن ميناء الإسكندرية يستحوذ على 39.4% من إجمالي الصادرات عبر الموانئ المصرية خلال يناير 2023.

وجاءت صادرات المطارات في المرتبة الثالثة بعد السويس بواقع 15.5% من إجمالي الصادرات، يليه دمياط، حيث بلغ عوائد ميناء دمياط 447 مليون دولار.