«الإحصاء»: انخفاض صادرات مارس الماضي في الموانئ بنسبة 34.6% (جراف)

سجلت الصادرات
كشفت
توزعت
وكشفت النشرة الإحصائية للتجارة الخارجية أن عوائد ميناء الإسكندرية في مارس 2023 انخفضت بنسبة كبيرة بواقع 40%، مقارنة بمثيلتها في مارس 2022 التي سجلت 2.24 مليار دولار.
وسجلت ميناء السويس ثاني أكبر عائد من صادرات مارس 2023، بواقع 558.4 مليون دولار، محققة بذلك انخفاضًا كبير قدرُه 54.3%، مقارنة بصادرات مارس 2022.
وبلغت عوائد المطارات من صادرات مارس الماضي 554 مليون دولار، مسجلة بذلك انخفاضًا قدره 26.9% مقارنة بعوائد نفس الشهر من العام 2022، حيث قُدِّرت العوائد الدولارية لواردات ميناء المطارات بـ 966.71 مليون.
جدير بالذكر أن الموانئ التي حققت ارتفاعًا في صادراتها، خلال فبراير الماضي، مقارنة بمثيله لعام 2022، تمثلت في ميناء سفاجا، الذي سجل 79.13 مليون دولار، بارتفاع 22.8% عن مثيله 758.5 مليون دولار.
فيما سجل ميناء دمياط انخفاضا قدره 28.4% في مارس الماضي، مقارنة بعوائد صادرات مارس 2022 التي بلغت حوالي 340 مليون دولار، وانخفض الدخيلة بنسبة 36.3%.
«الإسكندرية» يستحوذ على 39.2%
استحوذ ميناء
بينما جاء في الترتيب الثاني
ومثلت صادرات ميناء دمياط 5.9% في مارس الماضي من إجمالي صادرات الموانئ المصرية، بينما سجل ميناء بورسعيد 2.8 والدخيلة 4.9%.
وكشفت النشرة الإحصائية أن ميناء سفاجا تمثل صادراته 1.2% من الإجمالي، بينما يمثل العريش حوالي 1.5% من إجمالي صادرات الموانئ.
انخفاض 12.6% في صادرات يناير 2023
كشفت نشرة الجهاز
يشار إلى انخفاض صادرات مارس 2023 بنسبة 50%، مقارنة بشهر يناير الذي يسبقه، بينما سجل الأخير انخفاضًا قدره 12.6%، مقارنة بصادرات يناير 2022 التي سجلت 8.56 مليار دولار.
وأوضحت النشرة أن ميناء الإسكندرية استحوذ على 35.8% من إجمالي قيمة صادرات الموانئ المصرية، خلال يناير الماضي، مسجلًا 2.95 مليار دولار، بانخفاض 3.9%.
ونلاحظ أن صادرات “السويس” جاءت في المركز الثاني، بواقع 20.6% من إجمالي الصادرات عن طريق الموانئ في مصر خلال يناير 2023.
الإسكندرية في المرتبة الأولى للصادرات
أظهرت بيانات
وجاءت صادرات المطارات في المرتبة الثالثة بعد السويس بواقع 15.5% من إجمالي الصادرات، يليه دمياط، حيث بلغ عوائد ميناء دمياط 447 مليون دولار.