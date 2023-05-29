«الإحصاء»: انخفاض صادرات فبراير الماضي في الموانئ بنسبة 22.2% (جراف)

سجلت الصادرات المصرية عن طريق الموانئ انخفاضًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي عوائد فبراير الماضي من الموانئ 3.44 مليار دولار ، بينما وصلت قيمة صادرات فبراير 2022 إلى 4.42 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كشفت بيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية المصدرة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال أبريل الماضي، أن إجمالي صادرات الموانئ المصرية انخفض بنسبة 22.2% في فبراير 2023، مقارنة بنفس الشهر للعام الذي يسبقه.

توزعت عوائد الصادرات الخاصة بالموانئ المصرية، خلال فبراير، على العديد من الموانئ، على رأسها ميناء الإسكندرية بواقع مليار و324 مليون دولار.

وكشفت النشرة الإحصائية للتجارة الخارجية أن عوائد ميناء الإسكندرية في فبراير 2023 انخفضت بنسبة 14.8%، مقارنة بمثيلتها في فبراير 2022 التي سجلت 1.55 مليار دولار.

وسجلت المطارات ثاني أكبر عائد من صادرات فبراير 2023، بواقع 482.19 مليون دولار، محققة بذلك انخفاضًا قدرُه 27.7%، مقارنة بصادرات فبراير 2022.

وبلغت عوائد ميناء السويس من صادرات فبراير الماضي 395.31 مليون دولار، مسجلة بذلك انخفاضًا قدره 59.1% مقارنة بعوائد نفس الشهر من العام 2022، حيث قُدِّرت العوائد الدولارية لواردات ميناء السويس بـ966.71 مليون.

جدير بالذكر أن الموانئ التي حققت ارتفاعًا في صادراتها، خلال فبراير الماضي، مقارنة بمثيله لعام 2022، تمثلت في ميناء سفاجا، الذي سجل 79.13 مليون دولار، بارتفاع 22.8% عن مثيله في فبراير 2022.

فيما سجل ميناء العريش ارتفاعًا قدره 13.8% في فبراير الماضي، مقارنة بعوائد صادرات فبراير 2022 التي بلغت 64.9 مليون دولار، وانخفض الدخيلة بنسبة 24.6%.

«الإسكندرية» يستحوذ على 38.5%

ميناء الإسكندرية

استحوذ ميناء الإسكندرية على النسبة الكبرى من صادرات فبراير 2023 بواقع 38.5%، بحسب بيانات النشرة الإحصائية للتجارة الخارجية.

بينما جاء في الترتيب الثاني المطارات، حيث استحوذ على 14% من إجمالي قيمة الصادرات، تلاها عوائد ميناء السويس بمعدل تغير قدره 11.5% من إجمالي صادرات الموانئ المصرية خلال فبراير 2023.

ومثلت صادرات ميناء دمياط 7.1% في فبراير الماضي من إجمالي صادرات الموانئ المصرية، بينما سجل ميناء بورسعيد 5.1%، والدخيلة 4.8%.

وكشفت النشرة الإحصائية أن ميناء سفاجا تمثل صادراته 2.3% من الإجمالي، بينما يمثل العريش حوالي 2.1% من إجمالي صادرات الموانئ.

وسجل ميناء سفاجا 192 ألف دولار من عوائد صادرات فبراير 2023، بينما سجل 850 ألف دولار في فبراير الذي يسبقه، بانخفاض قدره 77.4%.

انخفاض 4% في صادرات يناير 2023

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

كشفت نشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الخاصة بالتجارة الخارجية، أن إجمالي قيمة صادرات الموانئ المصرية في يناير الماضي سجل حوالي 3 مليارات و978 مليون دولار.

يشار إلى انخفاض صادرات فبراير 2023 بنسبة 13.6%، مقارنة بشهر يناير الذي يسبقه، بينما سجل الأخير انخفاضًا قدره 4.1%، مقارنة بصادرات يناير 2022 التي سجلت 4.15 مليار دولار.

وأوضحت النشرة أن ميناء الإسكندرية استحوذ على 40.4% من إجمالي قيمة صادرات الموانئ المصرية، خلال يناير الماضي، مسجلًا 1.5 مليار دولار، بارتفاع 6.1%.

ونلاحظ أن صادرات “المطارات” جاءت في المركز الثاني، بواقع 12.1% من إجمالي الصادرات عن طريق الموانئ في مصر خلال يناير 2023.

الإسكندرية في المرتبة الأولى للصادرات

أظهرت بيانات نشرة التجارة الخارجية أن ميناء الإسكندرية يستحوذ على 40.4%% من إجمالي الصادرات عبر الموانئ المصرية خلال يناير 2023.

وجاءت صادرات المطارات في المرتبة الثانية بواقع 12.1% من إجمالي الصادرات، يليه السويس ثم دمياط، حيث بلغ عوائد ميناء السويس 17.6% من الإجمالي خلال يناير الماضي.

وبلغت نسبة ميناء دمياط 6.9% من إجمالي العوائد الخاصة بصادرات يناير 2023، بينما سجل “بورسعيد” 4.3%، والعريش 1.8%، بينما سجل ميناء سفاجا 1.7% من الإجمالي.