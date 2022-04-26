أصـدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة السنوية لإحصاءات الإنتاج السمكى فى مصر عام 2020، ومن أهم المؤشرات بلوغ إجمـالي كمية الإنـتاج الـسمكى 2٫01 ملـيون طـن عام 2020 مقابل 2٫03 ملـيون طن عـام 2019 بنســبة انخفــاض قدرها 1.4%.

وبحسب بيان”الإحصاء”، بلغت كمية الإنتاج السمكى بالمصايد الطبيعية (المياه البحرية والبحيرات والمياه العذبة) 418.6 ألف طن عام 2020 مقابل 397.0 ألف طن عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 5.5%.

وقد احتلت المزارع السمكية المرتبة الاولى من حيث الإنـتاج فـقد بلـغت نـسبته78٫9 ٪ يلـيه الإنـتـاج بالبحيرات بنـسبة 11٫8٪ ثم الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 5٫0٪ فالمياه العـذبة بنـسبة 4٫0٪ وأخيراً حقول الأرز بنسبة 0٫3٪ من اجمالى الإنتاج السمكى.

وبلغ إنتاج الأسماك بالمزارع السمكية وحقول الأرز 1٫59 مليـون طن عام 2020 مقابل 1٫64 مليـون طـن عام 2019 بنسـبة انخفاض قدرها 3٫0٪ عن العام الســابق. وتحتل المرتبة الأولى فى الإنتـاج السـمكي مجموعة الأسماك العظميـة (بلطى ، بـورى ، دنيس ، قـاروص ، مــوسى ، مرجـان…) بنســبة 98٫1٪.

يليها القشريات (جمبرى،كابوريا ،..) بنسبة 0٫8٪ ثم الأصناف الأخرى بنسـبة 0٫7٪ يليها الـرئويات (قواقع ومحار ) بنسبة 0٫3٪ ثم الرخويات(سبيط ) بنسبة 0٫1٪ من إجمالى الإنتاج السمكى.

بلغ إنتاج الأسماك بالمشروعات القومية الجديدة ( للاستزراع السمكى) – بركة غليون – بمحافظة كفر الشيخ من الأسماك البحرية 200 طن – من أسماك المياه العذبة 2000 طن – وبلغ إنتاج الجمبرى 1140 طنا ).

وسجل الإنتاج من الزريعة بالمزارع السمكية ببركة غليون من الدنيس 0.3 مليون زريعة ومن القاروص 3 ملايين زريعة ومن الجمبرى 530 مليون زريعة.

وبلغ الإنتاج من الجمبرى بالمزارع السمكية بمزرعة الديبة – بغرب بورسعيد 123 طنا.

