الإحصاء: «القاهرة» تحتل المركز الأول في عدد حوادث الحريق خلال 2022 (جراف)

أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن محافظة القاهرة تأتى في المقدمة بالنسبة لحوادث الحريق بعدد 5840 حادثة بنسبة 11,8% يليها الجيزة بنحو 4157 حادثة بنسبة 8.4%، وفي المرتبة الأخيرة شمـال سيناء بعدد 104 حوادث وبنسبة 0,2% من إجمالي حوادث الحريق خلال عام 2022.

وبلــغ عــدد حـــوادث الحريق عـــلى مستوى الجمهوريــة 49341 حادثـة عــام 2022 ،مقابــل51533 حادثة عـام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.3%.

ووفقـــا للحــالة الجنائية يأتي الحريق العارض في المرتبة الأولـــى لحوادث الحريــق بعـدد 11470حـــادثة بنسبة 23,2%، يليــه الحريق بسبب الإهمال بعــدد 5562 حــادثة بنسبــة 11,3% خلال عام 2022 .

وأهم المسببات الرئيسية للحريق هي النيران الصناعية (أعقاب السجائر – أعواد الكبريت – مادة مشتعلة – شماريخ إلخ .. ) بعدد 14479 حادثة بنسبة 29.3% ، الماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكي بعدد 9407 حوادث بنسبة 19.1% من إجمالي مسببات الحريق.

جاءت الأرض الفضاء ( القمامة والمخلفات ) في المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بعدد21500 حادثة بنسبة 43.6% ، يليها المبانى السكنية بعدد 17029 حادثة بنسبة 34.5% من إجمالي حوادث الحريق.

على مستوى شهور السنة سجل شهـر مايـو المرتبة الأولي لحوادث الحريق علي مستوي شهور السنة بعدد 6147 حادثـة بنسبـة 12,5% يليــه شهـر يونيو بعدد 4981 حادثـة بنسبــة 10.1% وأخيرا شهر فبراير بنحو 3133 وبنسبة 6.3% من اجمالي حوادث الحريق .

و بلـغ عــدد المتوفين مـن ضحايـا حوادث الحريـق 203 عام2022 مقابل 252 فى عام2021 بنسبة انخفاض قدرها 19.4%.

فيما بلغ عدد المصابين 855 عام 2022 مقابل 824 عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 3.8% وفقًا لجهاز التعبئة والإحصاء.