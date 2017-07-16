الإحصاء: القاهرة تتصدر المحافظات في المواليد والوفيات لعام 2016

سمر السيدأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، النشرة السنوية لاحصاءات المواليد والوفيات لعام 2016، ومن أهم المؤشرات الإحصائية وجود 2.6 مليون مولود حي العام الماضى، وبانخفاض قدره 3.2% مقابل عام 2015، وانخفاض معدل الزيادة الطبيعية بنسبة 1.2% بنحو 22.5 فى الألف مقابل 23.7 فى العا

سمر السيد

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، النشرة السنوية لاحصاءات المواليد والوفيات لعام 2016، ومن أهم المؤشرات الإحصائية وجود 2.6 مليون مولود حي العام الماضى، وبانخفاض قدره 3.2% مقابل عام 2015، وانخفاض معدل الزيادة الطبيعية بنسبة 1.2% بنحو 22.5 فى الألف مقابل 23.7 فى العام السابق عليه.

وسجل عدد المواليد الأحياء الذين يولدون خلال العام 105 ذكور لكل 100 أنثى، ليبلغ عدد المواليد الذكور 1.32 مولود عام 2016، مقابل 1.37 مولود عام 2015 بانخفاض قدره 3.1 %.

وبلغ عدد المواليد الإناث 1.27 مولــود عام 2016 مقابل 1312828 مولوداً عام 2015 بانخفاض قدره 3.2 %، وقد سجل مواليد الحضر ارتفاع بنسبة 2.1% لتبلغ 1241469 مولودًا بنسبة 47.7 % من إجمالي عدد المواليد فى العام الماضى مقابل 1224729 مولودًا بنسبة 45.6 % من إجمالي عدد المواليد لعام 2015.

وبلغ عدد مواليد الريف 1358704 مولودًا بنسبة 52.3% من إجمالي عدد المواليد فى عام 2016، مقابل 1460547 خلال فترة المقارنة السابق ذكرها.

وتأتى محافظة القاهرة في المرتبة الأولي من حيث عدد المواليد إذ بلغ عدد المواليد بها 241248 مــولوداً فى العام الماضى، مقابل 251637 مولوداً عام 2015 بانخفاض قدره 4.1%.

وجاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة، إذ بلغ عدد المواليد بها 3372 مولوداً عام 2016، مقابل 3308 مولودًا عام 2015 بارتفاع قدره 1.9%.

وبلغ عدد الوفيات 556148 متوفيًا عام 2016 مقابل 573879 عام 2015 بانخفاض قدره 3.1%، وتوزعت بين 319409 فى الحضر بنسبة 57.4% من إجمالي عدد الوفيات فى العام الماضى، وبلغ عدد وفيات الريف 236739 بنسبة 42.6 % من القيمة الإجمالية.

وتأتى محافظة القاهرة في المرتبة الأولي من حيث عدد الوفيات، بينما جاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة لتسجل 634 حالة.