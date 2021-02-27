«الإحصاء»: القاهرة الأعلى في إصابات فيروس كورونا بنهاية 2020

أظهرت دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن محافظة القاهرة سجلت أعلى إجمالي إصابات بفيروس كورونا المستجد بلغت 8870 حالة.

واحتلت محافظة مطروح الترتيب الأول بواقع 1179 إصابة لكل مليون من السكان، وهو أعلى معدل إصابة لكل مليون من السكان على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من 14 أكتوبر وحتى 29 ديسمبر الماضيين، تليها بورسعيد بمعدل 986 إصابة لكل مليون من السكان، ثم محافظة القاهرة 892 إصابة لكل مليون من السكان.

وأشارت الدراسة التي صدرت في شهر فبراير الجاري بعنوان “مصر ما بين الموجة الأولي والثانية من كورونا” ، إلى أن محافظة السويس احتلت الترتيب الرابع فقد سجلت 870 إصابة لكل مليون من السكان، ثم محافظة جنوب سيناء 538 إصابة لكل مليون من السكان، كما سجلت محافظة أسيوط أقل معدل إصابة بلغ 70 إصابة لكل مليون من السكان.

واستغرقت فترة الدراسة من 14 أكتوبر حتي 29 ديسمبر الماضيين.

ووفق لدراسة الإحصاء ؛ اتضح وجود نمط لسلسلة معدل الإصابات الأسبوعية بالفيروس لكل مليون من السكان حيث شهد معدل الإصابات الأسبوعية لكل مليون من السكان وفقاً للمحافظات نمط مستقر يكاد يكون ثابتًا في أغلب المحافظات عدا مطروح وبورسعيد والقاهرة والسويس وجنوب سيناء، حيث شهدت تلك المحافظات تذبذبًا وزيادة في الاتجاه العام لمعدل الإصابات الأسبوعية لكل مليون من السكان.

وشهدت المحافظات الحضرية زيادة مستمرة في أعداد الإصابة لكل مليون من السكان حيث تمثل محافظة بورسعيد أعلى معدلات إصابة لكل مليون من السكان، بينما سجلت محافظة الإسكندرية أقل معدل إصابات.

وفي محافظات الوجه البحري كانت محافظة القليوبية هي الأعلى، في حين تمثل محافظة الدقهلية أقل معدل إصابة لكل مليون.

في حين كانت محافظة أسوان هي الأعلى بين محافظات الوجه القبلي، وكانت محافظة أسيوط هي الأقل في معدل الإصابة.

أما عن محافظات الحدود فقد احتلت محافظة مطروح الترتيب الأول من حيث معدل الإصابة لكل مليون من السكان بينما تمثل محافظة شمال سيناء والبحر الأحمر الترتيب الأخير.

وبصفة عامة توصلت الدراسة إلى أن محافظات وجه بحرى هي الأقل في معدل الإصابات الأسبوعي لكل مليون من السكان على مستوى الجمهورية.

وبمقارنة نهاية الموجة الأولي وبداية الموجة الثانية يلاحظ أن في المحافظات الحضرية بها شبه استقرار في نمط السلسة خلال نهاية الموجة الأولي ثم أخذت السلسة اتجاه عام بالزيادة في الموجة الثانية، وفي محافظات الوجه البحري خلصت الدراسة إلي أن سلسلة معدل الإصابة الأسبوعي لكل مليون من السكان شهدت استقرار خلال الموجتين مع ارتفاع المعدل في الأسبوع الحادي عشر في محافظات كالقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط، ووجود نفس النمط في محافظات الوجه القبلي.

أما محافظات الحدود، فقد وجدت الدراسة أن محافظة مطروح شهدت تذبذبًا في الموجتين، بينما كانت باقي محافظات الحدود ذات معدل إصابة أسبوعي لكل مليون من السكان مستقر في نهاية الموجة الأولى، ثم ارتفع هذا المعدل في الموجة الثانية.

وفيما يتعلق بإصابات الأجانب في المحافظات؛ وجدت الدراسة أن إجمالي إصابات الأجانب في مصر بلغ خلال فترة الدراسة 353 إصابة.

وقد سجلت محافظة أسوان أعلى عدد إصابات من الأجانب حيث بلغت 158 إصابة، يليها محافظة القاهرة حيث سجلت 63 إصابة، ثم محافظة الإسكندرية 39 إصابة.

وكانت محافظات بنى سويف، المنيا والأقصر أقل المحافظات تسجيلاً لإصابات أجانب بعدد إصابة واحدة خلال فترة الدراسة.

وبدراسة الإجمالي الأسبوعي لإصابات الأجانب وفقا للمحافظة خلال فترة الدراسة، وجد أن إصابات الأجانب ظهرت في 19 محافظة ومن الملاحظ أن أغلب المحافظات قد سجلت أعداد صغيرة جدا من إصابات الأجانب، فيما عدا أسوان والتي شهدت زيادة في الأعداد في الأسبوع السابع والثامن وكذلك محافظة القاهرة والإسكندرية، حيث بدأت أعداد أصابات الأجانب فيهم تزداد في الأسبوع العاشر والحادي عشر.

كما أنه من الملاحظ أن أغلب المحافظات التي ظهر بها أصابات للأجانب بفيروس كورونا كان نمط السلسلة بها مستقر في نهاية الموجة الأولي وبداية الموجة الثانية فيما عدا محافظة القاهرة والإسكندرية والشرقية والجيزة وأسوان حيث شهدت هذه المحافظات ارتفاع في أعداد إصابات الأجانب في الموجة الثانية مقارنة بنهاية الموجة الأولي .