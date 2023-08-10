الإحصاء: التضخم يرتفع بنسبة 2% في يوليو والسنوي يسجل 38.2%

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (التضخم) إلى 181.1 نقطة في شهر يوليو 2023 مسجلا ارتفاعا قدره 2% مقارنة بشهر يونيو السابق..

كما ارتفع التضخم في يوليو الماضي على أساس سنوي لإجمالي الجمهورية إلى 38.2% مقابل 14.6% لنفس الشهر من العام السابق 2022.

وأرجع جهاز الإحصاء ارتفاع التضخم في يوليو على أساس شهري مقارنة بشهر يونيو إلى ارتفاع الأقسام المكونة للمؤشرحيث زاد قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.3% نتيجة لارتفاع أسعار مجموعات الفاكهة بنسبة 12.5% الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4%الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.8% الخضروات بنسبة 5.8% السكر والأغذية السكرية بنسبة 2.7% البن والشاي والكاكاو بنسبة 2.6% المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 2.3%.

وشمل الارتفاع قسم المشروبات الكحولية والدخان الذي زاد بنسبة 7.9% وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.9% وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.4% وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 1.8% وقسم الرعاية الصحية بنسبة 3.8% وقسم النقل والمواصلات بنسبة 0.8% وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.1%.

وبشأن ارتفاع التضخم في شهر يوليو 2023 مقارنة بشهر يوليو 2022 أرجع جهاز الإحصاء الارتفاع إلى زيادة قسم الطعام والمشروبات بنسبة 68.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعات الحبوب والخبز بنسبة 55.7% اللحوم والدواجن بنسبة 93.4% الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.4% الألبان والجبن والبيض بنسبة 64.7% الزيوت والدهون بنسبة 30.6% الفاكهة بنسبة 42.8% الخضروات بنسبة 82.3% السكر والأغذية السكرية بنسبة 38.4% منتجات غذائية أخرى بنسبة 67.6% البن والشاي والكاكاو بنسبة 76.3% المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 32.5%.

وامتد الارتفاع ليشمل قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 51.9% وقسم الملابس والأحذية بنسبة 23.9% وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.9% وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 1.5% وقسم الرعاية الصحية بنسبة 22.6%, وقسم النقل والمواصلات بنسبة 16.5% وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.5%.

كما ارتفع قسم الثقافة والترفيه بنسبة 29.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (35.7%) وقسم التعليم بنسبة 7.7% وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 50.3% وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 29.7%.