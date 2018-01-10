الإحصاء: التضخم يتحسن إلى 22% فى ديسمبر

خالد بدر الدين: أعلن اليوم الأربعاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن تراجع طفيف في أسعار مواد غذائية وانكماش القدرة الشرائية أدى إلى هبوط معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 21.9% في ديسمبر ليسجل أدنى مستوى للتضخم في المدن منذ نوفمبر 2016 عندما قرر البنك المركزي تعويم الجنيه انخف

خالد بدر الدين:

أعلن اليوم الأربعاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن تراجع طفيف في أسعار مواد غذائية وانكماش القدرة الشرائية أدى إلى هبوط معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 21.9% في ديسمبر ليسجل أدنى مستوى للتضخم في المدن منذ نوفمبر 2016 عندما قرر البنك المركزي تعويم الجنيه انخفاضا من 26 % في نوفمبر و بالمقارنة مع 30.8 % فى أكتوبر الماضى.

وقال محسن الفيومي الأمين العام لرابطة تجار سوق الجملة في مدينة السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة ”أسعار كافة الخضروات والفواكه الأساسية منخفضة بالفعل في الأسواق بسبب زيادة المعروض من المحاصيل وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين. نتوقع استقرار الأسعار لمدة ثلاثة أشهر“.

وذكرت وكالة رويترز إن المصريين عانوا على مدى عام من تضخم حاد منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016 والذي أدى إلى تراجع قيمة العملة إلى حوالي النصف في بلد شديد الاعتماد على الواردات.