الإحصاء: الاستثمارات الصينية تصل 563.4 مليون دولار بارتفاع 16.1% في 2021-2022

بلغت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 563.4 مليون دولار خلال العام المالي (2021 / 2022)، مقابل 485.2 مليون دولار خلال العام المالي (2020 / 2021) بنسبة ارتفاع قدرها 16.1%.

وكشفت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للصين مسجلة 1.8 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 25.1%، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 14.40 مليار دولار مقابل 14.42 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.2%.

وأشار الإحصاء اليوم إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 16.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 15.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.

وبشأن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال عام 2022، جاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بالمرتبة الأولى بقيمة 1.4 مليار دولار، ثم قطن بقيمة 117.3 مليون دولار، ثم فواكه بقيمة 77.7 مليون دولار، ثم أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 65.8 مليون دولار، ثم ألياف نسيجية بقيمة 33.7 مليون دولار.

ولفتت بيانات الإحصاء إلى أن من أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الصين خلال عام 2022 : الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 2.9 مليار دولار.

وأضاف :كما استوردت مصر مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 2.1 مليار دولار، وشعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 1.1 مليار دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة مليار دولار، ألياف تركيبية أو اصطناعية 502.1 مليون دولار.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين 13.2 مليون دولار خلال العام المالي (2021 / 2022)، مقابل 12.8 مليون دولار خلال العام المالي (/2021 2020) بنسبة ارتفاع قدرها 3.1%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 4.1 مليون دولار خلال العام المالي (2021 2022/) مقابل 5.4 مليون دولار خلال العام المالي (2020 2021/) بنسبة انخفاض قدرها 25.2%.