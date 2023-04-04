الإحصاء: الاستثمارات السعودية بمصر تقفز في العام المالي الماضي بنحو 51.1% (جراف)

قال الجهاز المركزي لـ«الإحصاء» إن قيمة الاستثمارات السعودية في مصر قفزت خلال العام المالي 2021-2022 مقارنة بسابقه بنسبة 51.1%، لافتا إلى إن قيمة الاستثمارات بلغت 491.6 مليون دولار خلال 2021-2022 بينما سجلت 325.3 مليون دولار في 2020-2021.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة

والإحصاء إن قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية ارتفعت خلال عام 2022 مقارنة بسابقه بنسبة 13.5%، مشيرا إلى إن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 10.3 مليار دولار في 2022 مقابل 9.1 مليار دولار خلال عام 2021.

يذكر إن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت 5.4 مليار دولار في 2020، فيما وصلت إلى 6.8 مليار دولار في 2019، بينما سجلت 7.1 مليار دولار في 2018.

وذكر الجهاز المركزي لـ«الإحصاء» إن قيمة الصادرات المصرية للسعودية بلغت 2.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021، وذلك بنسبة ارتفاع قدرها 11.2%.

ولفت الجهاز إلى إن قيمة الواردات المصرية من السعودية سجلت 7.8 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.9 مليار دولار خلال عام 2021، وذلك بنسبة ارتفاع قدرها 14.3%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر للسعودية خلال 2022

وبخصوص أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال عام 2022، أضاف الجهاز المركزي لـ«الإحصاء» إنها تتمثل في نحاس ومصنوعاته بقيمة 246 مليون دولار، وفواكه بقيمة 227 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية بقيمة 215 مليون دولار، وحديد صلب بقيمة 201 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 167 مليون دولار.

وبالنسبة لأهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال عام 2022، قال إنها تتمثل في وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 4.9 مليار دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.8 مليار دولار، ومنتجات كيميائية عضوية بقيمة 272 مليون دولار، وألمونيوم ومصنوعاته بقيمة 175 مليون دولار، وورق بقيمة 109 مليون دولار.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 11.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 9.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 17%، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 18.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 17.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 4.9%.

وسجل عدد سكان مصر 104.5 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان السعودية 35.9 مليون نسمة عام 2022.

وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة السعودية طبقا لتقديرات البعثة 4.4 مليون مصري حتى نهاية 2021.