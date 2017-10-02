الإحصاء: الإسكان الاقتصادي في المرتبة الأولى لوحدات 2015/2016

سمر السيد:



أصدر الجهــاز المركــزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الإثنين، بيانا صحفيـا بمناسبة اليـوم العالمي للإسكان، والذى أقرته منظمة الأمم المتحدة يوم الاثنين الأول مـن شهر أكتوبر سنويا ، ويهدف الى رفع مستوى الوعى حول الحاجة الى سكن بأسعار مناسبة للجميـع فى المناطق الحضرية والريفية ، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعـار ” التنقل فى المدن وسهولة الوصول الى المرافق الخدماتية”.



وفقا للبيان بلغ اجمالـى عدد الوحدات السكنيـة المنفـــــذةخـــــلال عام 2015/2016 263.5 ألـف وحـــدة باستثمــارات قدرهـا 43.5 مليـار جنيـــه مقابــل 352.6 ألـف وحدة باستثمــارات قدرهـا 40.1 مليار جنيـه عام 2014/2015 بنسبة انخفاض فى عدد الوحدات قـدرها 25.3 % ونسبــة زيــادة فى الاستثمــارات قدرها 8.5%.

وجــــاء الإسكــان الاقتصــــادى فـــى المرتبـــة الاولــى طبقـا لنوعية البــناء بعــــدد 163.7 ألــف وحـــدة بنسبـــة قدرهــــا 62.1% يليــــه الاسكــــان المتوســـط بعـــدد 75.1 ألـــف وحــدة بنسبـــة قدرهـــــا 28.5 % ويليـــــه الاسكــان فــوق المتوســــط بعــدد 19.3 ألف وحــدة بنسبـة 7.3 % ثـم الفــاخر بعــدد 5.2 ألـف وحــــدة بنسبـــة 2 % وأخيـــرا الاسكــــان منخفــض التكاليـف بعـــدد 243 وحدة بنسبة 0.1 % من الاجمالى العام.





وجــــاءت محـــافظة الغربيــة فى المرتبــة الاولى بعـدد 30.7 ألف وحـدة بنسبة 11.7 % يليها محافظة الجيزة بعـدد 24 ألـف وحـدة بنسبــة 9.1 % ومحــافظــة شمـال سينـاء فـى المرتبــة الاخــيرة بعــدد 1.7 ألف وحدة بنسبة 0.6% من الاجمالى العام.



وتم تنفيذ عدد 95.8 ألف وحـدة بواسطـة القطاع ( الحكومى / العام/الاعمال العام ) عام 2015/2016 بنسبـة 36.3% من الاجمـالى العام مقابل 221.5 ألف وحدة عام 2014/2015 بنسبة انخفاض قدرها 56.8 %

وجاء الاسكان الاقتصـادى فى المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 94.3 ألف وحـدة بنسبة 98.4 % يليه الاسكـان المتوسط بعدد 1.1 ألف وحدة بنسبة 1.1 % من اجمالى القطاعين كما جـاءت محافظـة القاهـرة فى المرتبــة الاولى بعــدد 12.8 ألف وحــدة بنسبة 13.3 % يليها محافظـة اسيـوط بعـدد 11.4 ألف وحدة بنسبة 11.9 % ومحافظـة كفر الشيخ فى المرتبة الاخيرة بعدد 378 وحدة بنسبة قدرها 0.4 % مـــن اجمالى القطاعين.



كما تم تنفيذ عدد 167.7 ألف وحدة بواسطة القطاع الخاص عام 2015/2016 بنسبة 63.7% من الاجمالى العام مقابل 131.1 ألف وحدة عام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 28 %.





جــــاء المستـوى المتوسط فى المرتبـــة الاولى طبقـا لنوعيـة البنـاء بعـدد74 ألف وحدة بنسبـة قدرها 44.1 % يليــه الإسكــان الاقتصــادى بعـدد 69.4 ألف وحـدة بنسبة قدرها 41.4% ثم الاسكان فوق المتوسط بعدد 19 ألف وحـدة بنسبة قدرها 11.3 % من اجمالى القطاع الخاص.





وجاءت محافظـة الغربيـة فى المرتبة الاولى بعدد 28 ألف وحدة بنسبة قدرها 16.7 % يليهـا محافظة الجيـزة بعــدد 19.8ألف وحدة بنسبة 11.8 % و محافظة جنوب سيناء فى المرتبة الاخيرة بعدد 582 وحـدة بنسبة قدرها 0.3 % مــن اجمالى القطاع الخاص.





وبلــغ إجمالـى عـدد الوحـدات السكنيــــــة المنفـــــــذة بمشـــــروع الاسكـان الاجتماعى ( المليون وحدة ) 137.8 ألــف وحــدة خـلال الفــترة ( 2013 / 2014 – 2015 / 2016 ) وكان اكبر عدد وحدات منفذة منها بواسطـة هيئـة المجتمعـات العمرانية الجديدة بعدد 67.2 ألف وحدة بنسبـة 48.7٪ يليها مديريات الاسكان 41.3 ألف وحدة بنسبة 30٪ ثم الجهاز المركزى للتعمــير 29.4 ألــف وحــدة بنسبة 21.3٪.





وجاءت محافظـة الشرقيـة فى المرتبـة الاولى بعدد 17.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 12.9٪ يليها محافظة القاهرة بعدد 17.3 ألف وحدة بنسبة قدرها 12.6 % ومحافظة كفر الشيخ فى المرتبة الاخيرة بعدد 378 وحدة بنسبة قدرها 0.3٪ من الإجمالى.