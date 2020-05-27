الإحصاء الإسرائيلي: زيادة بنسبة 142% في عدد ضحايا حوادث «سكوتر»

وقتل ما لا يقل عن 89 من المارة، وهو ما يمثل 25.1 ٪ من 355 شخصًا قتلوا في حوادث الطرق

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي تقريرًا بشأن حوادث “سكوتر” على الطرق الإسرائيلية، اليوم الأربعاء. ووفقًا لبيانات المكتب، حدثت زيادة بنسبة 142.2% في عدد الإصابات بحوادث الدراجات الكهربائية، وأصيب 574 في حوادث السكوتر عام 2019، مقارنة بـ237 إصابة في عام 2018.

وأوضحت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن واحدًا من كل أربع وفيات حوادث الطرق كان من المشاة في عام 2019.

وقتل ما لا يقل عن 89 من المارة، وهو ما يمثل 25.1% من 355 شخصًا قُتلوا في حوادث الطرق.

أما بالنسبة لحوادث الدراجات الكهربائية فقد قُتل 19 شخصًا في عام 2019، و18 قتيلًا في 2018، وأصيب 484 شخصًا بجروح خطيرة، وأصيب 1618 شخصًا بجروح طفيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن حوادث الدراجات الكهربائية أكثر فتكًا من حوادث الطرق الطبيعية.

وفقًا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء، أصيب 207 أشخاص في حوادث سكوتر كهربائي خلال عام 2019، بزيادة 314%، مقارنة بـ50 في عام 2018، بينما سجلت حوادث الدراجات الكهربائية 514 إصابة خلال العام.