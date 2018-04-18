الإحصاء الإسرائيلية: عدد المواطنين سيصل إلى 15 مليونا في 2048

عادل عبد الجواد:



نشرت دائرة الإحصاء المركزية في اسرائيل معطيات مثيرة للاهتمام حول التغييرات التي طرأت منذ قيام إسرائيل سنة 1948 والذي يصادف هذا الأسبوع عيد قيامها وتأسيسها علي حساب الشعب الفلسطيني.



وذكر موقع “هامكور” الإسرائيلي أنه بعد 70 عاما من قيام إسرائيل، أصبح عدد مواطنيها نحو 8,842,000 ويشكل هذا العدد زيادة نسبتها 11 ضعفا مقارنة بعدد مواطنيها عند إقامتها عام 1948.



وتبين من المعطيات أيضا أن نسبة اليهود في إسرائيل اليوم تشكل %74.5 من إجمالي السكان، مقارنة بالعرب الذين يشكلون %20.9 من إجمالي السكان، وتصل نسبة أصحاب الديانات الأخرى إلى %4.6.



وتشير التقديرات إلى أن عدد سكان اسرائيل في عيد ميلادها الـ 100، الذي سيصادف في عام 2048، سيصل إلى نحو 15.2 مليون حسبما ورد بالتقرير.



وتشير المعطيات أيضا إلى أنه في السنة الماضية ازداد عدد الإسرائيلين بنحو 163 ألف، أي زيادة نسبتها نحو %1.9، مقارنة بزيادة كانت نسبتها أكثر من %8 بالمعدل في العقد الأول بعد قيامها.



كما هاجر نحو 3.2 مليون نسمة الى البلاد بعد إقامة الدولة، وشكلت هذه الهجرة نسبة الهجرة الأكبر في خمسينات وتسعينات القرن الماضي.

وأشارت المعطيات أيضا إلي أنه في عام 1949‏ كان في اسرائيل نحو ‏500‏ بلدة، وأصبح فيها اليوم ‏1,214‏ بلدة. كذلك، فإن %44 من الإسرائيليين يعيشون في 15 مدينة كبيرة، وأكبرها القدس، التي يعيش فيها 882 ألف إسرائيلي.



وطرأت تغييرات هامة على مجال التعليم العالي، حتي يومنا هذا لعام 2018، هناك 62 مؤسسة للتعليم العالي، مقارنة بعام 1948 إذ كان فيها مؤسستان فقط.



كما وازداد عدد الطلاب الجامعيين الذين يتعلمون بهذه المؤسسات ووصل من 1635 طالبا عند إقامة الدولة إلى 268 ألف طالب جامعي في عام 2017.



ونشرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية معطيات حول اليهود في العالم” ويتضح منها أنه يعيش في يومنا هذا في العالم 14,511,000 يهودي، رغم أنه كان عددهم 16,600,000 عشية نشوب الحرب العالمية الثانية.



وقالت الدراسة إن معظم اليهود يعيشون حاليا في دولة الاحتلال الإسرائيلي، والولايات المتحدة، إذ يقيم في الأولى 6.4 مليون نسمة، وفي الثانية 5.7 مليون نسمة.



أما في فرنسا، فيقطن نحو 456 ألف يهودي، إضافة إلى 390 ألفا في كندا، و290 ألفا في بريطانيا، و181 ألفا في الأرجنتين، و176 ألفا في روسيا، و117 ألفا في ألمانيا، و113 ألفا في أستراليا.



ووفقا للإحصائيات، فإن عدد اليهود خارج دولة الاحتلال الإسرائيلي انخفض من 10.8 مليون في عام 1948 إلى نحو 8 ملايين تقريبا في يومنا هذا.

