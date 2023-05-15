الإحصاء: ارتفاع واردات مصر من الكبدة البقرى المجمدة بنسبة 49.1% في فبراير الماضي (جراف)

ارتفعت واردات مصر من الأكباد الصالحة للأكل من فصيلة الأبقار، مجمدة بنسبة 49.1% خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، مسجلة نحو 21.794 مليون دولار مقابل 14.621 مليونًا.

وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حصلت “المال” على نسخة منها، أن هناك ارتفاعا أيضًا في الواردات من الجمال بنسبة 197.5%، إذ سجلت نحو 20.654 مليون دولار في فبراير الماضى مقارنة بـ 6.943 مليونًا في ذات الشهر من عام 2022.

فيما شهدت واردات مصر من القطع الآخري بدون عظام من فصيلة الأبقار، مجمدة انخفاضا بنسبة 74.8% إذ سجلت نحو 41.860 مليون دولار في فبراير الماضى مقارنة بـ 166.014 مليونًا في ذات الشهر من عام 2022.

أسعار اللحوم

وكانت أسعار اللحوم الكندوز تأرجحت اليوم الإثنين، وتراوحت بين 330 إلى 350 جنيها للبقري في محال الجزارة بالمناطق الراقية والمتوسطة وسعر الكبد والقلوب والكلاوي 360 جنيها والمجمد البرازيلي 225 جنيها والكبدة المستوردة 120 جنيها واللحوم الجملي 280 جنيها والضاني 350 جنيها.

وكشف التجار أن أسعار اللحوم العجالي في سلاسل ومحال الجزارة 350 جنيها للقطع الممتازة وتصل أحيانا إلى 380 جنيها في المدن الكبري وسجلت أسعار الجديان 370 جنيها.

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني “تأرجحت بين 135إلى 145 جنيها للعجول البقرية والجمسي 125 جنيها للكيلو.

ونوه التجار إلى أن سعر الكندوز البلدي في محال الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 220 إلى 300 جنيه والسلاسل التجارية والهايبر ماركت من 350 إلى 380 جنيها.

وأوضحوا أن سعر الكندوز في المنافذ الاستهلاكية 250 جنيها للكيلو للأصناف السودانية و270 جنيها للبلدي.

وتابع التجار أن أسعار العجول البقري تراوحت بين 140 جنيها إلى 180 جنيها للكيلو متوسط الوزن والعجول الجمسي 120 جنيها إلى 160 جنيها و “الجاموسة اللحم” 180 جنيها و” البقرة اللحم” 200 جنيها و”العجلة اللحم” بـ 120 جنيها والفحلة”صغيرة الجاموس ” اللحم 110 جنيهات.

وكشف التجار أن سعر كيلو العجل البقري للوزن 200 كجم 160 جنيها “قباني” والوزن 300 كجم 150 جنيها ووزن 150 كجم 180 جنيها.