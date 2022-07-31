الإحصاء: ارتفاع واردات مصر من الذرة 5.8% خلال 4 شهور مسجلة 1.089 مليار دولار

ارتفع حجم واردات مصر من الذرة خلال الأربعة شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 5.8% مسجلةً 1.089 مليار دولار مقابل 1.029 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب بيانات نشرة التجارة الخارجية الصارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت نشرة الإحصاء، إن مصر استوردت ذرة للاستخدام في صناعة الأعلاف، خلال شهر أبريل الماضي بقيمة 153.156 مليون دولار مقابل 239.566 مليون في أبريل 2021 بنسبة تراجع قدرها 36.1% خلال تلك الفترة .

ارتفاع حجم التبادل التجاري

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف سابقًا عن ارتفاع حجم التبادل التجاري خلال الأربعة شهور الأولى من العام الجاري إلى نحو 51.826 مليار دولار مقابل 40.570 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وحسبما أفادت النشرة ، تراجع حجم العجز في الميزان التجاري خلال الفترة من يناير الى أبريل الماضيين إلى نحو 13.810 مليار مقابل 14.786 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتابعت: إن صادرات مصر سجلت خلال الـ 4 شهور الاولى من 2022 سجلت نحو 19.008 مليار مقابل 12.892 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعلى الجانب الآخر، استوردت مصر خلال الفترة الماضية من يناير إلى أبريل منتجات مختلفة بقيمة 32.818 مليار دولار مقابل 27.678 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة قدرها 5.140 مليار.