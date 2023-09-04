الإحصاء: ارتفاع نسبة البضائع المنقولة عبر المطارات المصرية إلى 13.5% خلال 5 أشهر

أظهرت بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استحواذ المطارات المصرية على المركز الثالث من البضائع التي تم تصديرها للخارج بنسبة 13.5% في الأشهر الخمس الأولى من عام 2023، مسجلة تصدير بضائع بقيمة 2.453 مليار دولار مقابل 3.311 مليارا في نفس الفترة من 2022.

وتصدر ميناء الإسكندرية قائمة الصادرات المصرية بنسبة 36.2% في الفترة من شهر يناير إلى مايو من العام الجاري 2023، إذ شهد تصدير بضائع بقيمة 6.550 مليار دولار مقارنة بـ 9.119 مليارا في الفترة المقابلة من عام 2022، وذلك وفقًا للنشرة والتى حصلت “المال” على نسخة منها.

وجاء في المركز الثاني بالقائمة ميناء السويس بنسبة 16.3%، بعد أن شهد تصدير بضائع بقيمة 2.953 مليار دولار في الـ 5 أشهر الأولى من العام مقابل 5.378 مليارا في نفس الفترة من 2022.

في حين جاء ميناء دمياط في المركز الرابع بنسبة 7.2%، وشهد تصدير بضائع بقيمة 1.295 مليار دولار مقابل 1.399 مليار في فترة المقارنة السابقة.

وبحسب بيانات «الإحصاء»، شهد ميناء بورسعيد نقل نحو 4.9% من صادرات البضائع المصرية بإجمالي 881.821 مليون دولار مقابل 783.298 مليونا في الفترة المقابلة من العام الماضي.

فيما استحوذ ميناء الدخيلة على المركز السادس بنسبة 4.6% في أول 5 أشهر من العام، بعد أن تم تصدير بضائع قيمتها 839.848 مليون دولار مقارنة مع 1.108 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وجاء ميناء سفاجا في الترتيب السابع بالقائمة بنسبة 2.1% ليشهد تصدير بضائع بقيمة 376.734 مليون دولار مقابل 315.854 مليون دولار في فترة المقارنة السابق ذكرها.

بينما شهد ميناء العريش المركز الأخير في القائمة بنسبة 2% وبقيمة تصدير بضائع 368.320 مليون دولار في الفترة من يناير إلى مايو 2023، مقابل 354.623 مليونا في نفس الفترة من العام الماضي.

الواردات

وعلى الجانب الآخر، احتل ميناء السويس المركز الأول في حجم الواردات بنسبة 24.4%، إذ شهد استيراد بضائع بقيمة 8.139 مليار دولار بالمقارنة مع 35.755 مليارا، يليه ميناء الإسكندرية بنسبة 24.3% بقيمة بضائع 8.137 مليار دولار مقابل 4.182 مليارا.

واستحوذ ميناء الدخيلة على الترتيب الثالث بنسبة 15.5% إذ شهد استيراد بضائع بقيمة 5.182 مليار دولار بالمقارنة مع 37.010 مليونًا في نفس فترة المقارنة المذكورة أعلاه، يليه ميناء دمياط بنسبة 11.7% مسجلاً 3.898 مليار دولار.

وجاءت المطارات المصرية في المركز الخامس بنسبة 11.5%، إذ شهدت استيراد بضائع بقيمة 3.853 مليار دولار بالمقارنة مع 35.755 مليارا في الفترة المقابلة من العام الماضي.

فيما احتل ميناء بورسعيد المركز السادس في قائمة الواردات بنسبة 7.3% إذ شهد استيراد بضائع بقيمة 2.428 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مايو لعام 2023 مقارنة بـ 466.69 مليونا في الفترة نفسها من عام 2022.

بينما جاء ميناء القصير في الترتيب السابع بالقائمة بنسبة 3.1% مسجلاً 1.050 مليار دولار في الخمس أشهر الأولي من العام مقابل 11.557 مليون دولار في فترة المقارنة.

ووفقًا للتقرير سجل ميناء سفاجا المركز الأخير في القائمة بنسبة 1.8% إذ شهد استيراد بضائع بقيمة 600.020 مليون دولار في الفترة من يناير إلى مايو الماضي مقارنة بـ 29.459 مليونا في الفترة نفسها من عام 2022.