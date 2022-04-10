«الإحصاء»: ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 2.4% مارس الماضي

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل (124.4) نقطة لشهر مارس الماضي ، مسجلاً بذلك ارتفاعاُُُُُ قدره (2.4%) عن شهر فبراير الماضي.



وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أهم أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (11.0%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (7.0%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6.2%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.0%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (4.2%)..

وأضاف أن أسعار مجموعة الزيوت والدهون ارتفعت بنسبة (2.3%)، ومجموعة الدخان بنسبة (2.0%)، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (32.7%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (6.1%).

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-2.9%).

وبحسب بيان “الإحصاء”، سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (12.1%) لشهر مارس الماض مقابل (4.8%) لنفس الشهـر من العام السابق.