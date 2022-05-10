معدل التضخم السنوي في مصر يرتفع إلى 14.9% في أبريل

قال بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (14.9%) لشهر أبريل 2022 مقابل (4.4%) لنفس الشهـر من العام السابق.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (129.0) نقطة لشهر أبريل 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره (3.7%) عن شهر مارس 2022.

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان صحفي ، أهم أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (32.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (12.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (11.9%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.4%).

وأشار إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.6%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (4.5%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.6%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.9%).

كما زادت أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (2.9%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.4%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.5%).



