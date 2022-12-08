الإحصاء : ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 2.5% نوفمبر الماضي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (140.7) نقطة لشهر نوفمبر 2022، مسجلًا ارتفاعًا قدره (2.5%) عن شهر أكتوبر 2022.

ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.8%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (6.8%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (3.7%)،

ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.5%)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.4%)، ومجموعة الخضراوات بنسبة (7.8%)، ومجموعة الدخان بنسبة (0.3%)،

ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.1%)، ومجموعة الأحذية بنسبة (1.3%)، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.6%)،

ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (3.1%)، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.8%)، ومجموعة شراء المركبات بنسبة (2.4%)،

ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.8%)، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.2%)، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.2%)،

ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.4%)، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.9%)، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة (5.1%).

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (19.2%) لشهر نوفمبر 2022 مقابل (6.2%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولًا: التغيــر الشهــرى (شهــر نوفمبر 2022 مقارنة بشهـر أكتوبر 2022):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (4.8%) وتأتى التغييرات نتيجة الآتي:

ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (6.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (3.7%)،

ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (7.8%)،

ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (3.4%).

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-1.0)، سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.3%).

سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.1%) .

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.6%)، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.6%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.6%)،

ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (3.1%)، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (3.0%)، ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (3.4%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (3.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.3%)،

ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.8%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.1%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.4%)، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.8%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (0.7%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (3.3%)، ومجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.2%).

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.8%)، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.2%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (2.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.2%)، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.4%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.9%)، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة (5.1%).

ثانياً: التغير السنوي (شهر نوفمبر 2022 مقارنة بشهر نوفمبر 2021)، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (30.9%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (52.1%).

• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (30.3%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (38.0%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (40.4%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (19.8%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (8.5%).

ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (24.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (28.2%).

ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (23.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (17.2%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (13.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (6.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (13.8%).

سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (14.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (19.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (14.5%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (19.2%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (26.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (10.4%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (24.7%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (6.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (4.9%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (4.5%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (16.2%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (29.0%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (3.7%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً 8% واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (20.4%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (14.7%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (20.5%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (20.1%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (24.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (22.9%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (12.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (8.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (20.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (16.8%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (16.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (22.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (20.5%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (13.8%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (12.3%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (10.6%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.0%).

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (32.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (12.4%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (21.0%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (33.5%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (44.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (20.8%).

سجل قسم التعليم ثباتاً عند ارتفاع قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (4.5%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (30.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (30.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (23.4%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (16.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (21.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (25.9%)، مجموعة التأمين بنسبة (0.0%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (8.4%).