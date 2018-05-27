الإحصاء: ارتفاع متوسط عمر الإناث فى مصر إلى 73.6 سنة

المال ـ خاص:أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، بيانا بمناسبة اليوم العالمى "من أجل تنمية صحة المرأة"، استعرض الوضع الصحى الراهن للمرأة فى دول العالم المختلفة، وقد بدأ الاحتفال بهذا اليوم بمناسبة اجتماع أعضاء الشبكة العالمية للمرأة من أجل الحقوق الإنـجابية فى كوستـاريكا عام 19

المال ـ خاص:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، بيانا بمناسبة اليوم العالمى “من أجل تنمية صحة المرأة”، استعرض الوضع الصحى الراهن للمرأة فى دول العالم المختلفة، وقد بدأ الاحتفال بهذا اليوم بمناسبة اجتماع أعضاء الشبكة العالمية للمرأة من أجل الحقوق الإنـجابية فى كوستـاريكا عام 1987 والذى تم فيه تحديد 28 مايو يوماً عالمياً من أجل تنمية صحة المرأة.

وارتفع العمر المتوقع عند الميلاد للإناث من69.1 سنة مقابل 66.5سنة للذكور عام 2006 إلى 73.6 سنة للإناث مقابل 70.8 سنة للذكورعام 2017.

وبلغ أعلى توقع للبقاء على قيد الحياة للمسنات فى الفئة العمرية (60-64سنة) 16.9سنة مقابل 16.3 سنة للذكور، وأقل توقع للبقاء فى الفئة العمرية (80 سنة فأكثر) 2.4سنة مقابل 3.6 سنة للذكور للعام 2016.

تراوح معدل وفيات الإناث بين (5.5–5.6) حالة وفاة لكل ألف من الإناث فى الفترة (2011– 2015) حيث بلغ 5.5 حالة وفاة لكل ألف من الإناث فى عام 2011 ارتفع إلى 6حالات وفاة عام 2015 ثم انخفض إلى 5.6 حالة وفاة لكل ألف من الإناث عام 2016.

وسجلت وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الدورى أعلى نسبة حيث بلغت 48.1٪ من إجمالى وفيات الإناث عام 2016 مقابل 40.7٪ عام 2010، يليها نسبة الوفيات بسبب أمراض الجهازالهضمي حيث بلغت 9.0٪ من إجمالى وفيات الإناث عام 2016مقابل 8.6 ٪ عام 2010.

ارتفاع نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز التنفسي إلى 8.1٪ عام 2016 مقابل 5.7٪ عام 2010، وبلغت نسبة وفيات الإناث بسبب الأورام 6.4% عام 2016 مقابل 6.1 ٪عا م 2010.

وكانت أقل نسبة لوفيات الإناث بسبب الحمل والولادة والنفاس حيث بلغت 0.1٪عام 2016.

ويعرف معدل وفيات الأمهات بأنه عدد الأمهات اللأتى يتوفين فى خلال سنة ميلادية محددة بسبب الحمل أو الولادة أو خلال فترة الأربعين يوما التالية للولادة (فترة النفاس) لكل 100 ألف مولود حى داخل الحدود الجغرافية للدولة أو لوحدة إدارية محددة.

بلغ معدل وفيات الأمهات 49 سيدة لكل 100ألف مولود حي عام 2016 مقابل 65 سيدة فى عام 2008.

ووفقا لبيانات التعداد العام للسكان عام 2017

بلغت نسبه الإناث (5 سنوات فأكثر) اللاتى لديهن أى صعوبه (من الدرجه الكبيرة إلى المطلقة) 2.5% مقابل 2.7% للذكور.

ومثلت صعوبة المشى أو صعود السلالم أعلى نسبة بين الصعوبات حيث بلغت حوالي 1.4% لكل من الذكور والإناث، وبلغت أقصاها 9.86% للإناث فى الفئة العمرية 60 سنة فأكثر.

– 46.9% من الإناث مشتركات / مستفيدات من التأمين الصحى مقابل 54.7 ٪ للذكور.​