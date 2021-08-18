الإحصاء: ارتفاع قيمة واردات مصر من الصين أول 5 شهور من 2021 (خريطة تفاعلية)

قفزت قيمة الواردات المصرية من الصين من السيارات والجرارات والدراجات وأجزاؤها في الفترة من يناير إلى مايو الماضيين إلى 332.284 مليون دولار

ارتفع إجمالي قيمة واردات مصر في الخمسة شهور الأولى من العام الجاري بواقع 3.855 مليار دولار مسجلةً نحو 32.681 مليار دولار مقابل 28.825 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، بلوغ إجمالي قيمة واردات أكبر 5 دول بالعالم لمصر في أول 5 شهور من العام الجاري نحو 12.579 مليار مقابل 10.558 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

الصين

وجاءت الصين في مقدمة قائمة أهم واردات أكبر خمس دول لمصر طبقاً للأصناف ، وارتفعت قيمة الواردات المصرية منها بنحو 600.739 مليون وذلك في الخمسة شهور الأولى من العام الجاري مسجلةً 5.078 مليار مقابل 4.477 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبحسب “الإحصاء” ؛ توزعت الواردات المصرية من بكين بين آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 1.338 مليار دولار مقارنة مع 1.317 مليار في فترة المقارنة السابقة، ومراجل وآلات ،أجهزة الية وأجزاؤها ارتفعت قيمتها إلي 592 803.221 مليون مقابل 592.219 مليون في تلك الفترة .

صعود قيمة واردات مصر من السيارات والجرارات الصينية

ولفتت البيانات إلي صعود قيمة واردات مصرمن الصين من السيارات والجرارات والدراجات وأجزاؤها إلى 332.284 مليون مقابل 263.609 مليون دولار في فترة المقارنة السابق ذكرها.

واستوردت مصر أيضاً لدائن ومصنوعاتها من بكين بقيمة 252.887 مليون في الـ5 شهور الأولى من العام الجاري مقابل 169.606 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وشهدت قيمة واردات مصر من الشعيرات التركيبية أو الاصطناعية الصينية انخفاضاً إلى نحو 311.705 مليون مقابل 314.769 مليون في فترة المقارنة السابق ذكرها.

الولايات المتحدة الأمريكية

جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بالقائمة وبلغت قيمة وارداتها للقاهرة خلال الفترة من يناير إلي مايو الماضيين نحو 2.678 مليار دولار بارتفاع قدره 602.558 مليون عن الفترة المقابلة من العام الماضي والتي سجلت فيها نحو 2.076 مليار .

أوضحت بيانات “لإحصاء”، أن واردات مصر من الحبوب والأثمار الزيتية والنباتات الطبية والعلف الأمريكي قفزت إلي نحو 1.0588 مليار دولار مقابل 609.946 مليون خلال الفترة السابقة،كما ازدادت واردات الحديد والصلب الفولاذ الأمريكية إلى نحو 167.833 مليون مقابل 20.478 مليون في تلك الفترة.

وارتفعت واردات واشنطن للقاهرة من الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها إلى نحو 255.982 مليون دولار مقابل 176.906 مليون خلال فترة المقارنة السابق الحديث عنها.

وشهدت واردات مصر من المراجل والآت والأجهزة الآلية وأجزاؤها تراجعاً مسجلةً نحو 149.327 مليون مقابل 182.229 مليون دولار في فترة المقارنة السابقة، كما انخفضت واردات اللدائن ومصنوعاتها إلى نحو 100.854 مليون مقابل 120.250 مليون دولار في تلك الفترة.

السعودية

وجاءت السعودية في المركز الثالث بالقائمة و صعدت إجمالي الواردات المصرية منها في الفترة من يناير إلي مايو الماضيين إلى نحو 2.466 مليار دولار مقارنة مع 1.666 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبحسب “الإحصاء”، شملت الواردات المصرية من السعودية خلال الخمسة شهور الأولي من 2021 وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة1.595 مليار ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 522.089 مليون ومنتجات كيماوية عضوية بقيمة 77.771 مليون وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 54.142 مليون ومراجل، آلات ، أجهزة آلية وأجزاؤها بقيمة 25.214 مليون دولار .

ألمانيا

واحتلت ألمانيا المرتبة الرابعة بالقائمة وسجلت حجم الواردات المصرية منها نحو 1.687 مليار مقابل 1.578 مليار دولار خلال الفترة السابقة ، وتوزعت تلك الواردات بين سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها بقيمة 437.769 مليون دولار.

واستوردت مصر من برلين مراجل،الات ،أجهزة الية وأجزاؤها بقيمة 353.221 مليون دولار في الخمسة شهور الأولى من العام الجاري مقابل 274.118 مليون في الفترة المقابلة من 2020.

كما استورت منتجات صيدلة بقيمة 185.098 مليون دولار مقارنة مع 165.005 مليون في فترة المقارنة السابقة ، بجانب لدائن ومصنوعاتها بقيمة 88.231 مليون مقارنة مع 93.254 مليون دولار في تلك الفترة.

وتم استيراد منتجات كيماوية عضوية من ألمانيا بقيمة 42.703 مليون دولار في الفترة من يناير إلى مايو الماضيين مقارنة مع 55.605 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

الكويت

وجاءت الكويت في المركز الخامس بالقائمة ، وتراجعت قيمة صادرتها لمصر في الفترة من يناير إلى مايو الماضيين إلى نحو 668.349 مليون مقابل 795.337 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأوضحت بيانات الإحصاء، أن واردات مصر من الوقود والزيوت المعدنية الكويتية ومنتجات تقطيرها بلغت نحو 650.324 مليون في الخمسة شهور الأولى من العام الجاري مقابل 751.327 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفعت واردات مصر من المنتجات الكيماوية العضوية الكويتية إلى نحو 13.065 مليون مقابل 60 ألف دولار في فترة المقارنة السابقة ، كما ازدادت واردات المراجل والآلات والأجهزة الآلية وأجزاؤها إلي نحو 683 ألف مقابل 304 آلاف في فترة المقارنة السابقة.

وتم استيراد سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها بقيمة 441 ألف دولار مقابل 198 ألف في فترة المقارنة السابقة.

فضلاً عن استيراد كتب وصحف وصور من الكويت بقيمة 116 ألف دولار مقابل 46 ألف في فترة المقارنة السابقة.

وفيما يلي خريطة لعرض قائمة أهم واردات مصر من أكبر 5 دول خلال الخمسة شهور الأولي من 2021 ومقارنتها بالفترة المقابلة من عام 2020.