الإحصاء: ارتفاع قيمة صادرات مصر من البترول الخام إلى 941 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري

أظهرت بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،ارتفاع قيمة صادرات مصر من البترول الخام خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 941 مليون دولار مقابل 505 مليون خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

و قفزت صادرات منتجات البترول إلى 2.964 مليار مقابل 1.349 مليار دولار خلال فترة المقارنة السابق ذكرها، بحسب بيانات “الإحصاء”.

وحسبما أفادت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، ازدادت إجمالي قيمة الصادرات المصرية -عدا البترول الخام ومنتجاته- إلى 10.082 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين مقابل 7.839 مليار في الفترة المقابلة من عام 2021.

وأضافت النشرة أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية سجل نحو 13.987 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين مقابل 9.692 مليار في الفترة المقابلة من عام 2021.

الواردات المصرية

وعلى الصعيد الآخر، ارتفعت قيمة الواردات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 24.216 مليار دولار مقابل 20.858 مليار خلال فترة المقارنة السابق ذكرها.

وتوزعت جملة الواردات المصرية خلال فترة المقارنة السابقة بين البترول الخام الذي بلغت قيمته نحو879 مليون دولار مقابل 643 مليون، ومنتجات البترول التي ارتفعت قيمتها إلى 768 مليون مقارنة مع 506 مليون دولار.

وتابعت البيانات أن قيمة وارداتنا المحلية عدا البترول الخام ومنتجاته قفزت إلى 22.569 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري مقابل 19.709 مليار في الفترة المقابلة من عام 2021.

ونوهت نشرة الإحصاء إلى أن إجمالي قيمة التجارة المشتركة بين مصر والدول الأخرى سجل ارتفاعأً قدره 7.653 مليار ليصل إلى 38.203 مليار دولار مقابل 30.550 مليار دولار خلال فترة المقارنة السابق الحديث عنها.