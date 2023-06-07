الإحصاء: ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول الكوميسا إلى 3.4 مليار دولار عام 2022 (جراف)

كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن قيمة الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا والتي سجلت 3.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.1 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.9%.

وأضاف التقرير، أن حجم الواردات المصرية من دول الكوميسا الى مصر بلغت 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.3 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 42.4%.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا لتصل إلى 5.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.4 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 20.4%.

أعلى 10 دول من الكوميسا استيراداً من مصر خلال عام 2022

وتصدرت ليبيا قائمة أعلى عشر دول بالكوميسا استيراداً من مصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.2 مليار دولار، يليها السودان 929.2 مليون دولار، ثم كينيا 355.7 مليون دولار، ثم تونس 307.5 مليون دولار، ثم جيبوتي 113.2 مليون دولار، ثم أوغندا 108.2 مليون دولار، ثم اثيوبيا 103.1 مليون دولار، ثم مدغشقر 79.9 مليون دولار، ثم رواندا 55.2 مليون دولار، وأخيراً الصومال 40.5 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى دول الكوميسا خلال عام 2022

ونعرض فى التقرير أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى دول الكوميسا خلال عام 2022، تصدرتها المنتجات الكيماوية والبلاستيك بقيمة 1.1 مليار دولار، والمنتجات الحيوانية والنباتية بقيمة 782.3 مليون دولار، ومصنوعات الرخام والأحجار والخزف والزجاج بقيمة 267.7 مليون دولار.

كما جاء الوقود والمتتجات البترولية فى المرتبة الرابعة بقيمة 208.6 مليون دولار، ثم المنتجات المعدنية بقيمة 207.6 مليون دولار، ثم الخيوط والألياف النسجية ومنتجات الغزل والنسيج بقيمة 205.8 مليون دولار، ثم الآلات والأجهزة الآلية والكهربائية بقيمة 198.9 مليون دولار، والمطاط والجلود والأخشاب 179.4 مليون دولار، وأجهزة علمية بقيمة 10.7 مليون دولار.

أعلى 10 دول بالكوميسا تصديرا لمصر

وجاءت الكنغو الديموقراطية على رأس قائمة أعلى عشر دول بالكوميسا تصديراً لمصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 524.5 مليون دولار، يليها السودان 504.4 مليون دولار، ثم زامبيا 313.7 مليون دولار، ثم كينيا 307.9 مليون دولار، ثم ليبيا 89.2 مليون دولار، ثم تونس 71.3 مليون دولار، ثم أوغندا 23.2 مليون دولار، ثم مالاوي 10 مليون دولار، ثم زيمبابوي 9.3 مليون دولار، وأخيراً جيبوتي 8.7 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من دول الكوميسا خلال عام 2022

وأوضح التقرير أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من دول الكوميسا خلال عام 2022، وجاءت المنتجات المعدنية بقيمة 908.9 مليون دولار، والمنتجات الحيوانية والنباتية بقيمة 709.2 مليون دولار، و الخيوط والألياف النسجية ومنتجات الغزل والنسيج بقيمة 144.6 مليون دولار.

كما جاءت فى المرتبة الرابعة المنتجات الكيماوية والبلاستيك بقيمة 51.1 مليون دولار، والمطاط والجلود والأخشاب 18.9 مليون دولار، والآلات والأجهزة الآلية والكهربائية بقيمة 15 مليون دولار، ومصنوعات الرخام والأحجار والحزف والزجاج بقيمة 12.6 مليون دولار، وأجهزة علمية بقيمة 0.7 مليون دولار، والوقود والمنتجات البترولية بقيمة 0.1 مليون دولار.