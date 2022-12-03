الإحصاء: ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن 2.7% لتسجل 646.1 مليون دولار

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر الأردن لتصل إلى 646.1 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2022 مقابل 629.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7%.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية للأردن 481.6 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2022 مقابل 498.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 3.3%.

وسجلت قيمة الواردات المصرية من الأردن 164.5 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2022 مقابل 131 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 25.5%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الأردن خلال أول 8 أشهر من عام 2022.

وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 90.9 مليون دولار.

آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 38.9 مليون دولار.

منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 29.1 مليون دولار.

محضرات خضر بقيمة 27.7 مليون دولار.

شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 25.4 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الأردن خلال أول 8 أشهر من عام 2022

اسمدة بقيمة 99.8 مليون دولار.

المنيوم ومصنوعاته بقيمة 9.4 مليون دولار.

منتجات الصيدلة بقيمة 8.7 مليون دولار.

لدائن ومصنوعاتها بقيمة 6.2 مليون دولار.

منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 4.5 مليون دولار.

وسجلت قيمـة تحويـلات المصـريين العاملين بالأردن 774.2 مليون دولار خـلال العـام المالـي 2020 / 2021 مقابل 678.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.1%.

بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر 12.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 11.1 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 11.3%.

وسجل عدد سكان مصر 104.3 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان الأردن 10.3 مليون نسمة عام 2022.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الأردن طبقــاً لتقـديـرات البعثة 920 ألف مصري حتى نهاية 2021.