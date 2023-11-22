الإحصاء: ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية 120% فى الربع الثالث من 2022-2023 (جراف)

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تقرير النشرة المعلومات، نمو صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر بنسبة 120% خلال الربع الثالث من عام 2022- 2023، مقارنة بالربع المقابل لعام 2019- 2020.

وأكد التقرير، الذي اطلعت عليه “المال”، أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشر بلغ 2.2 مليار دولار، خلال الربع الثالث من 2022- 2023، مقارنة بنحو مليار دولار للربع الثالث لعام 2019- 2020.

وتابع أن حجم الاستثمارات الأجنبيه المباشرة سجل 2.4 مليار دولار، خلال الربع الثاني من عام 2022- 2023، فيما بلغت في الربع الأول من العام المالي نفسه 3.3 مليار دولار.

وذكر التقرير أن حجم صافي الاستثمارات الاجنبية المباشرة ارتفعت بنسبة 156.3% خلال الربع الثالث من عام 2021- 2022، مسجلة نحو 4.1 مليار دولار.

معدلات النمو المستهدفة بخطة العام المالي 2023- 2024

وكشفت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أن معدلات النمو المستهدفة بخطة العام المالي 2024/2023، تبلغ نحو 4.1%، بينما تستهدف الخطة 11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر حوالي 11 مليار دولار.

وتحقيق 15.2% كمعدل استثمار، 1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية، وأن معدل البطالة المستهدف بعام الخطة بين 7.3% – 7.6%، بينما تستهدف تحقيق معدل تضخم بنسبة 16%.

وعن مصادر النقد الأجنبي أوضحت وزيرة التخطيط أن صافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغ 31 مليار دولار، فيما تبلغ الصادرات السلعيّة غير البترولية حوالي 32 مليار دولار، وصافي الاستثمار الأجنبي الـمُباشر حوالي 11 مليار دولار، بالإضافة إلى 9 مليارات دولار إيرادات قناة السويس.