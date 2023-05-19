الإحصاء: ارتفاع صادرات مصر من الشيكولاتة بنسبة 193.4% في فبراير الماضي (جراف)

ارتفعت صادرات مصر من الشيكولاتة والمحضرات الأخرى التى تحتوي على كاكاو بنسبة 193.4% خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، مسجلة نحو 14.880 مليون دولار مقابل 5.071 مليون.

وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتى حصلت “المال” على نسخة منها، أن هناك انخفاضًا بنسبة 14.1% في صادرات مصر من الأجبان المعالجة للحرارة غير مبشورة، لتسجل 6.969 مليون دولار في فبراير 2023، مقابل 8.112 مليونًا خلال الشهر نفسه من العام الماضى.

فيما شهدت صادراتنا من المكرونة المصنعة من دقيق عادى غير مطبوخة ارتفاعًا بنسبة 37.5% في فبراير الماضى مسجلة 6.338 مليون دولار مقابل 4.611 مليونًا في الفترة نفسها من عام 2022.

وارتفعت صادرات مصر من البسكويت الحلو بنسبة 8.7% مسجلاً 4.999 مليون دولار في فبراير الماضى مقارنة بـ 4.600 مليونًا في فبراير 2022.

وكان حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية ارتفع بقيمة 29 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 25 مليارا خلال عام 2021 بزيادة بلغت 4 مليارات دولار وبنسبة ارتفاع قدرها 16.4%.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية للدول العربية 12.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 11.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10%.

وجـاءت السعودية على رأس قائمة أعلى الدول العربية استيراداً من مصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.5 مليار دولار، يليها الإمارات 1.9 مليار دولار، ثم ليبيا 1.2 مليار دولار، ثـم السودان 930 مليون دولار، وأخيراً المغرب 880 مليون دولار.

كما زادت قيمة الواردات المصرية من الدول العربية لتصل إلى 29 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 25 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 4 مليارات دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 22%.

وتصدرت السعودية قائمة أعلى الدول العربية تصديراً لمصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 7.9 مليار دولار، يليها الكويت 3.3 مليار دولار، ثم الإمارات 2.9 مليار دولار، ثم سلطنة عمان 869 مليون دولار، وأخيراً البحرين 507 ملايين دولار.

وانخفضت تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية لتسجل 21.5 مليار دولار خلال عام 2021/2022 مقابل 21.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021.