الإحصاء: 1.3 مليار دولار قيمة صادرات مصر لأمريكا من الملابس الجاهزة 2022 (جراف)

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصاء، عن حصول الملابس الجاهزة على المرتبة الأولى بنسبة 57.9% من إجمالي الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة بلغت 1.3 مليار دولار عـام 2022 مقابل 1.2 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 10.5%.

وأضافت الإحصاء، فى تقرير وصل “المال”، تناول بالعرض والتحليل حجم التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة الأمريكية (صادرات – واردات) عامى ( 2021 ، 2022 )، إذ بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحـدة 2.3 مليار دولار عام 2022 وتمثل 4.5% من صادرات مصـر للعالم مقابل 2.5 مليار دولار عام 2021 بنسبة انخفاض قدره 9.1 ٪.

قيمة الواردات المصرية من أمريكا

كما بلغت قيمة الواردات المصرية من أمريكا بنحو 6.8 مليار دولار عام 2022 وتمثل 7.2% مــن واردات مصـر من العالم مقابـل 6.4 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 5.9%.

وجاءت الواردات مــن حبــوب وأثـمار زيتيــة ونباتات طبية فى المرتبة الأولى بنسبة 33.6 % من إجمالي الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغت 2.3 مليار دولار عام 2022 مقابـــل 1.7 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيــادة قدرها 33.9 ٪.