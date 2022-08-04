المركزي للإحصاء: ارتفاع تحصينات الماشية بلقاح الحمى القلاعية بنسبة 57.6% (جراف)

قال الجهاز المركزي للإحصاء إن أعداد تحصينات لقاح الحمى القلاعية ثلاثي العترة للماشية والحيوانات بلغت 8.9 مليون حالة خلال عام 2021، بينما بلغ 5.6 مليون حالة في عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 57.6%.

وأضاف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أعداد الماشية والحيوانات التي تم علاجها من الأمراض الباطنة بلغت 686 ألف حالة خلال عام 2021، في حين بلغ 567 ألف حالة في عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 20.9%.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشـرة السنوية لإحصـاءات أمـراض الحيوان والدواجن لعام 2021، حيث بلغ عـدد بؤر إصابة الماشية بمرض الحمى القلاعية 36 بــؤرة في عام 2021 مقابل 12 بؤرة خلال عام 2020 وذلك بنسبـة زيادة قدرها 200%.

وذكر المركزي للإحصاء أن الإصابة بمرض الجلد العقدي بلغت 16 بؤرة خلال عام 2021 مقابل 20 بؤرة في عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 20%.

وأشار إلى أن عدد بؤر إصابة الدواجن بمرض إنفلونزا الطيور بلغ 65 بؤرة خلال عام 2021، فيما بلغ 66 بؤرة عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 1.5%.

ولفت المركزي للإحصاء إلى أن أعداد الدواجن التي تم علاجها من الأمراض الباطنة بلغ 1.7 مليون حالة خلال عام 2021، بينما بلغ 2.2 مليون حالة في عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 23.3%.

وقال المركزي للإحصاء إن أعداد الماشية والحيوانات من حالات التلقيح الصناعي بلغت 349946 رأس خلال عام 2021، في حين بلغ 308246 رأس عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 13.5%.