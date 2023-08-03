«الإحصاء»: ارتفاع الصادرات المصرية لليونان إلى 1.7 مليار دولار خلال 2022

كشفت بيانات الجهاز المركزي لإحصاء اليوم الخميس عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى اليونان لتسجل 1.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من اليونان لتصل إلى 418.6 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 409.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.

وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليونان يعقد اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى قمة مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أول زيارة رسمية له للمنطقة بعد إعادة انتخابه وتشكيل حكومته الجديدة، وحرصاً من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الزيارات الرسمية للرئيس السيسي وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة اليونان الزيارة.

وأشار الجهاز إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر واليونان لتصل إلى 2.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 4.7 %.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى اليونان خلال عام 2022

وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.3مليار دولار. أسمدة بقيمة 120مليون دولار. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 50 مليون دولار. فواكه وخضروات بقيمة 54 مليون دولار. حديد وصلب بقيمة 39 مليون دولار .

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من اليونان خلال عام 2022

وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 117مليون دولار. قطن بقيمة 101 مليون دولار. فواكه وأثمار بقيمة 96 مليون دولار. منتجات الصيدلة بقيمة 10مليون دولار. مراجل ، ألات بقيمة 10 مليون دولار .

وسجلت قيمة الاستثمارات اليونانية في مصر 3.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022/ 2023 مقابل 3.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2021/ 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 2.9%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين باليونان15.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 10.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 49.1 %، بينما بلغت قيمة تحويلات اليونانيين العاملين في مصر 5.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 3.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 47.7% .

وسجل عدد سكان مصر 104.5 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان اليونان 10.4 مليون نسمة عام 2022.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة اليونان طبقــاً لتقديرات البعثة 700 مصري حتى نهاية 2022 .