الإحصاء: ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية إلى 13.496 مليار دولار خلال 4 شهور

أظهرت بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة قيمة الصادرات المصرية عدا البترول الخام ومنتجاته في الأربعة شهور الأولى من العام الجاري إلى 13.496 مليار دولار مقابل 10.312 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري خلال الأربعة شهور الأولى من العام الجاري إلى نحو 51.826 مليار دولار مقابل 40.570 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

العجز في الميزان التجاري

وحسبما أفادت النشرة ، تراجع حجم العجز في الميزان التجاري خلال الفترة من يناير الى أبريل الماضيين إلى نحو 13.810 مليار مقابل 14.786 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتابعت أن حجم التبادل التجاري بين مصر وشركائها الدوليين توزع بين صادرات بقيمة 19.008 مليار مقابل 12.892 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتنوعت الصادرات المصرية بين بترول خام بقيمة 1.239 مليار في الأريعة شهور الأولى من العام الجاري مقابل 764 مليونا في الفترة المقابلة من الماضي.

كما صدرت مصر خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين منتجات بترول بقيمة 4.273 مليار دولار مقابل 1.816 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات النشرة زيادة قيمة الصادرات عدا البترول الخام ومنتجاته إلى 13.496 مليار دولار مقابل 10.312 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

الواردات المصرية

وعلى الجانب الآخر، استوردت مصر خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين منتجات مختلفة بقيمة 32.818 مليار دولار مقابل 27.678 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة قدرها 5.140 مليار.

وتوزعت الواردات المصرية في الأربعة شهور الأولى من العام الجاري بين بترول خام بقيمة 1.560 مليون مقابل 757 مليونا في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكشفت النشرة عن تراجع واردات مصر من منتجات البترول إلى نحو 1.133 مليار خلال الأربعة شهور الأولى من العام الجاري مقابل 1.844 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، وبلغ حجم التراجع 711 مليون دولار.

وازدادت قيمة واردات مصر عدا البترول الخام ومنتجاته إلى 30.125 مليار دولار مقابل 25.077 مليار دولار في الفترة السابق الحديث عنها.