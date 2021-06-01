«الإحصاء»: ارتفاع الصادرات المصرية إلى 5.520 مليار دولار خلال يناير وفبراير 2021

أظهرت بيانات "الإحصاء" ، تراجع عجز الميزان التجاري إلي نحو 6.659 مليار دولار مقابل 7.225 مليار في فترة المقارنة السابق الحديث عنها

أظهرت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، تراجع إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر وشركائها الدوليين في أول شهرين من العام الجاري مسجلاً نحو 17.699 مليار دولار مقابل 18.171 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات

وبحسب النشرة، قفزت الصادرات المصرية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين مسجلةً نحو 5.520 مليار دولار مقابل 5.473 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي ، في المقابل تراجعت الواردات إلي 12.179 مليار مقابل 12.698 مليار في فترة المقارنة السابق ذكرها.

الواردات

وكشفت النشرة عن تراجع الواردات المصرية من البترول الخام إلي 471 مليون مقابل 1.102 مليار دولار في فترة المقارنة السابقة ، لكن ارتفعت واردات منتجاته إلي 654 مليون مقابل 605 مليون في تلك الفترة السابق ذكرها، كما صعد حجم الواردات المصرية الأخري التي لا تشمل البترول الخام ومنتجاته إلي نحو 11.054 مليار مقابل 10.0991 مليار دولار في فترة المقارنة السابقة.

الصادرات

أضافت أن الصادرات المصرية توزعت بين البترول الخام الذي بلغت قيمته نحو 257 مليون دولار في شهري يناير وفبراير الماضيين وهي نفس القيمة التي سجلها في نفس الفترة المقابلة من العام الماضي ، لكن ارتفعت صادرات منتجات البترول إلي نحو 776 مليون مقابل 362 مليون في فترة المقارنة السابقة.

وتراجعت الصادرات المصرية التي لا تشمل البترول الخام ومنتجاته إلي نحو 4.487 مليار مقابل 4.854 مليار في فترة المقارنة السابق ذكرها.

وأظهرت النشرة تراجع عجز الميزان التجاري إلي نحو 6.659 مليار دولار مقابل 7.225 مليار في فترة المقارنة السابق الحديث عنها.

كانت النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، قد أظهرت بلوغ قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 3.34 مليــار دولار خـــلال شهر فبراير الماضي، مقابل 3.38 مليـار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 1.2 ٪.

تأثير جائحة فيروس كورونا علي حركة الاقتصاد العالمي

وأرجع أيمن أبو هند، الشريك المؤسس ومدير الاستثمار لشركة Advisabl الأمريكية للاستثمار، في تصريحات لـ”المال”، تراجع الواردات المصرية من البترول الخام في أول شهرين من العام الجاري نتيجة تأثير جائحة فيروس كورونا علي هدوء حركة الاقتصاد العالمي وعلي استخدام القطاعات الصناعية المحلية كالسيارات للبترول الأمر الذي أدي إلي انخفاض حجم وارداته.

وأضاف أن إجمالي حجم الواردات تراجع نتيجة انخفاض حجم الاستهلاك الداخلي.

ووفق نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن “الإحصاء” سابقاً ، تراجع إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر وجميع الشركاء التجاريين في العام الماضي مسجلاً نحو 97.203 مليار دولار مقارنة مع 106.895 مليار في العام السابق عليه 2019.

وهبط إجمالي حجم الواردات المصرية إلي نحو 69.624 مليار دولار في العام الماضي بالمقارنة مع 76.390 مليار في عام 2019 ، وانخفض إجمالي حجم الصادرات المصرية لنحو 27.579 مليار دولار مقابل 30.505 مليار في فترة المقارنة السابقة.