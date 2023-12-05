الإحصاء: ارتفاع الصادرات المصرية إلى قبرص لـ70.5 مليون دولار خلال 9 أشهر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص لتصل إلى 70.5 مليون دولار، خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، مقابل 58.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 20.3%.

وذكر التقرير أن قيمة الواردات المصرية من قبرص بلغت 8.4 مليون دولار، خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، مقابل 6.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 36%.

قيمة التبادل التجارى بين مصر وقبرص

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر وقبرص ليصل إلى 79 مليون دولار، خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، مقابل 64.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 21.8%.

وأوضح التقرير أن أهم مجموعات سلعية تصدرها مصر إلى قبرص، خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، هي الحديد والصلب بقيمة 35.1 مليون دولار،

وأسمدة بقيمة 6.5 مليون دولار، وورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 5.8 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 5.2 مليون دولار، وخضراوات بقيمة 1.9 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من قبرص

وتابع التقرير أن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من قبرص، خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، هي المراجل و والآلات بقيمة 2.4 مليون دولار،

ومصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 1.4 مليون دولار، وحبوب وأثمار زيتية بقيمة 1.2 ألف دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 600 ألف دولار، وورق بقيمة 500 ألف دولار.

كما بلغت قيمة الاستثمارات القبرصية في مصر 35.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023، مقابل 67.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، بنسبة انخفاض قدرها 47.9%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقبرص 14 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، مقابل 14.2مليون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، بنسبة انخفاض قدرها 1.4%.

كما بلغت قيمة تحويلات القبرصيين العاملين في مصر 1.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 2 مليون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، بنسبة انخفاض قدرها 3.5%.

وسجل عدد سكان مصر 105.7 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان قبرص 1.3 مليون نسمة عام 2023.

بلغ عـدد المصـريين المتواجدين بدولة قبرص طبقــاً لتقديرات البعثة 4000 مصري حتى نهاية عام 2022.

وذكرت الجهاز المركزي للإحصاء أن التقرير يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر وقبرص، وكذا العلاقات بين القاهرة والاتحاد الأوروبى استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى “نيكوس خريستودوليدس” الرئيس القبرصى.