الإحصاء: إيقاف نهائى لاستخدام غاز بروميد الميثيل عام 2015

المال - خاصأظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر نجحت فى تنفيذ إستراتيجية التخلص من استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون طبقاً لبروتوكول مونتريال، ليتم التخلص نهائياً من استخدام غاز بروميد الميثيل عام 2015 مقابل 10 أطنان عام 2014، بينما تم التوقف عن استخدام غاز الهالون منذ عام 2007

المال – خاص



أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر نجحت فى تنفيذ إستراتيجية التخلص من استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون طبقاً لبروتوكول مونتريال، ليتم التخلص نهائياً من استخدام غاز بروميد الميثيل عام 2015 مقابل 10 أطنان عام 2014، بينما تم التوقف عن استخدام غاز الهالون منذ عام 2007 ومركبات الكلوروفلوروكربون منذ عام 2011.

وأوضح الإحصاء -اليوم الخميس- في بيانه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للحفاظ على طبقة الأوزون لعام 2017 -الذى يوافق السادس عشر من سبتمبر من كل عام- أن جهاز شئون البيئة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى قام بإنشاء بنك الهالون بشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربى سابقاً) لتجميع الهالونات من الجهات التى لديها مخزون راكد تمهيد للتخلص منها و التحول إلى بدائل صديقة فى نظم مكافحة الحريق.



وبين أن جهاز شئون البيئة قام أيضا بالتعاون مع وزارة الصحة فى تحويل خطوط إنتاج الشركات المصنعة للإيروسولات الطبية إلى خطوط أخرى تستهلك مواد بديلة غير مستنفدة لطبقة الأوزون.



ويذكر أن الاحتفال باليوم العالمى للحفاظ على طبقة الأوزون هو ذكرى التوقيع على بروتوكول مونتريال عام 1987، المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون والذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليكون يومًا عالميا للحفاظ على طبقة الأوزون منذ عام 1994، بهدف تشجيع الدول على تنفيذ الأنشطة التى تتفق مع تحقيق أهداف البروتوكول وتعديلاته، ويصادف هذا العام الذكرى الثلاثين لبروتوكول مونتريال، وهو الاتفاق البيئي المتعدد الأطراف الذي ينظم إنتاج واستهلاك ما يقرب من 100 مادة كيميائية من صنع الإنسان يشار إليها باسم المواد المستنفدة للأوزون.